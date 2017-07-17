Кременчук подписал 16 новых хоккеистов

Перед новым сезоном 2017-18 ХК «Кременчук» заключил контракты с 16 хоккеистами – тремя вратарями, четырьмя защитниками и девятью нападающими.
Вратари: Никита Петленко, Сергей Безорчук, Владислав Вязовов.
Защитники: Владимир Варивода, Александр Боевых, Никита Савицкий, Александр Горлушко.
Нападающие: Севастьян Карпенко, Дмитрий Чернышенко, Тимур Гриценко, Антон Бойков, Дмитрий Чорный, Артем Шиманский, Егор Шах, Глеб Кривошапкин, Сергей Алексанян-Петрович.
Также просмотр в команде пройдут другие хоккеисты, фамилии которых будут озвучены в ходе предсезонной подготовки.
ХК «Кременчук» начнет предсезонную подготовку 1 августа 2017 года.
Источник — ХК Кременчуг
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