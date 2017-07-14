В УХЛ в будущем сезоне могут выступить 8 клубов

В офисе Украинской хоккейной лиги состоялось рабочее совещание представителей отечественных хоккейных клубов, желающих принимать участие в чемпионате сезона 2017-2018 годов.

Участие в совещании, проходившем под председательством исполнительного директора Лиги Сергея Варламова, приняли представители «Белого Барса», «Галицких Львов», «Дженералз», «Динамо», «Днепра», «Донбасса», «Кременчука» и «Кривбасса». Участники собрания обсудили ход подготовки к сезону, а также обговорили проблемные вопросы, касающиеся подготовки команд к новому чемпионату.

Большинство клубов планируют начать учебно-тренировочный сбор с 1 августа. До этой даты клубы должны будут подписать с Лигой договор об участии в чемпионате. При этом большинство команд находятся на финальной стадии комплектования своих составов. В ближайшее время ряд клубов опубликуют информацию о игроках, которые будут защищать их цвета в следующем сезоне. Также продолжается формирование тренерского штаба потенциального новичка всеукраинских соревнований – «Днепра».

Семь из восьми команд уже определились с домашней ареной. При этом хоккейный клуб «Кременчук» стартовые игры нового чемпионата может провести на выезде в связи с реконструкцией арены «Айсберг». А столичный клуб «Дженералз» рассматривает вариант с проведением домашних матчей в Киеве.

Особое внимание было отведено обсуждению формулы проведения соревнования. Участники совещания сошлись во мнении, что оптимальной игровой нагрузкой будет порядка 40 матчей в регулярном чемпионате для каждой команды. Точное количество кругов и, как следствие, матчей будет определено исходя из окончательного состава участников соревнования. Окончательное расписание матчей чемпионата будет сформировано позднее, исходя из списка участников соревнований, а также пожеланий официального транслятора матчей.

Новый сезон стартует в первых числах сентября матчем прошлогодних финалистов – «Донбасса» и «Кременчука». Окончание финальной серии запланировано на первую декаду апреля 2018 года. Также в августе будут проведены традиционные предсезонные турниры.