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В Киеве готовится строительство ледовой арены

Анатолий Брезвин обсудил с Виталием Кличко развитие хоккея в столице

  • 13.07.2017 15:41
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  • 1 комментария
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В Киеве готовится строительство ледовой арены
В Киеве планируется подготовка проектно-сметной документации по строительству ледовой арены по улице Дмитрия Щербакивского, 58-А, а также спортивного сооружения с искусственным льдом и бассейном по улице Тростянецкой, 60.

Об этом шла речь во время встречи президента Федерации хоккея Украины Анатолия Брезвина и вице-президента Георгия Зубко с Киевским городским головой Виталием Кличко, которая состоялась 12 июля.
 
Кроме того, часть времени встречи была посвящена мерам, которые позволили бы возобновить участие хоккейного клуба «Сокол» (Киев) в национальном чемпионате.

Источник — Федерация хоккея Украины

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Комментарии
    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 13.07.2017 16:38
    -1
    Кто-то под новостью о строительстве в Черкассах ледового дворца интересовался, почему не в Киеве. Вот и ответ.
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