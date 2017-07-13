В Киеве готовится строительство ледовой арены

В Киеве планируется подготовка проектно-сметной документации по строительству ледовой арены по улице Дмитрия Щербакивского, 58-А, а также спортивного сооружения с искусственным льдом и бассейном по улице Тростянецкой, 60.



Об этом шла речь во время встречи президента Федерации хоккея Украины Анатолия Брезвина и вице-президента Георгия Зубко с Киевским городским головой Виталием Кличко, которая состоялась 12 июля.

Кроме того, часть времени встречи была посвящена мерам, которые позволили бы возобновить участие хоккейного клуба «Сокол» (Киев) в национальном чемпионате.