Збірна України з настільного хокею виборола бронзу на чемпіонаті світу

На чемпіонаті світу з настільного хокею, який проходив в чеському місті Ліберець, збірна України показала найкращий результат за всю історію виступів.

Українські майстри пластикової шайби здобули шість медалей майже в усіх номінаціях. Вперше в історії збірна України в командній першості здобула бронзові нагороди, випередивши родоначальників настільного хокею шведів та фінів. У поєдинку за бронзу наша команда перемогла Латвію, де настільний хокей є офіційно визнаним видом спорту.

Кульмінацією чемпіонату стало золото в особистому розряді в категорії U-13 нашого вундеркінда Євгена Матанцева з Кропивницького, бронза Ганни Іванцової, командна бронза в основному розряді і командне золото в юніорському розряді. У фіналі була отримана звитяга над нахокерами з Росії. Наші юніори вперше - діючі чемпіони світу!

Збірна України посіла третє загальнокомандне місце з 25-ти країн учасниць.