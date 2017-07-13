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Збірна України з настільного хокею виборола бронзу на чемпіонаті світу

Українці здобули на чемпіонаті світу шість медалей

  • 13.07.2017 12:15
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На чемпіонаті світу з настільного хокею, який проходив в чеському місті Ліберець, збірна України показала найкращий результат за всю історію виступів.

Українські майстри пластикової шайби здобули шість медалей майже в усіх номінаціях. Вперше в історії збірна України в командній першості здобула бронзові нагороди, випередивши родоначальників настільного хокею шведів та фінів. У поєдинку за бронзу наша команда перемогла Латвію, де настільний хокей є офіційно визнаним видом спорту.

Кульмінацією чемпіонату стало золото в особистому розряді в категорії U-13 нашого вундеркінда Євгена Матанцева з Кропивницького, бронза Ганни Іванцової, командна бронза в основному розряді і командне золото в юніорському розряді. У фіналі була отримана звитяга над  нахокерами з Росії. Наші юніори вперше - діючі чемпіони світу!

Збірна України посіла третє загальнокомандне місце з 25-ти країн учасниць.

 

 

Автор — 4itatel monitorov, Sport.ua

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