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Александр МАТЕРУХИН: «Я не против играть за Беларусь»

Бывший форвард сборной Украины рассказал о желании сыграть за сборную Беларуси

  • 12.07.2017 11:31
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ХК Динамо Минск. Александр Матерухин
© ХК Динамо Минск. Александр Матерухин
Экс-хоккеист сборной Украины Александр Матерухин не исключает возможность выступления за сборную Беларуси.
 
– Этот сезон для вас особенный?
– В чем?
 
– По его окончании вы можете уже играть за сборную Беларуси…
– Теперь понятно, что вы имеете в виду. Ну, посмотрим. Наверное, не стоит забегать настолько вперед. Еще только начался тренировочный лагерь. Предстоит отыграть ряд встреч чемпионата КХЛ.
 
– Но, в принципе, вы не против примерить майку сборной Беларуси?
– Конечно, не против! – сказал Матерухин.
 
Напомним, 31-летний форвард сейчас выступает за минское «Динамо». Ранее хоккеист играл за «Донбасс» - с 2011 по 2013 год, а в период с 2006 по 2011 год Матерухин был игроком сборной Украины.

Источник — Прессбол

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