Александр МАТЕРУХИН: «Я не против играть за Беларусь»

Экс-хоккеист сборной Украины Александр Матерухин не исключает возможность выступления за сборную Беларуси.

– Этот сезон для вас особенный?

– В чем?

– По его окончании вы можете уже играть за сборную Беларуси…

– Теперь понятно, что вы имеете в виду. Ну, посмотрим. Наверное, не стоит забегать настолько вперед. Еще только начался тренировочный лагерь. Предстоит отыграть ряд встреч чемпионата КХЛ.

– Но, в принципе, вы не против примерить майку сборной Беларуси?

– Конечно, не против! – сказал Матерухин.

Напомним, 31-летний форвард сейчас выступает за минское «Динамо». Ранее хоккеист играл за «Донбасс» - с 2011 по 2013 год, а в период с 2006 по 2011 год Матерухин был игроком сборной Украины.