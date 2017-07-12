Александр МАТЕРУХИН: «Я не против играть за Беларусь»

Экс-хоккеист сборной Украины Александр Матерухин не исключает возможность выступления за сборную Беларуси.
– Этот сезон для вас особенный?
– В чем?
– По его окончании вы можете уже играть за сборную Беларуси…
– Теперь понятно, что вы имеете в виду. Ну, посмотрим. Наверное, не стоит забегать настолько вперед. Еще только начался тренировочный лагерь. Предстоит отыграть ряд встреч чемпионата КХЛ.
– Но, в принципе, вы не против примерить майку сборной Беларуси?
– Конечно, не против! – сказал Матерухин.
Напомним, 31-летний форвард сейчас выступает за минское «Динамо». Ранее хоккеист играл за «Донбасс» - с 2011 по 2013 год, а в период с 2006 по 2011 год Матерухин был игроком сборной Украины.
Источник — Прессбол
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