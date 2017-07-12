Вячеслав Куликов возглавил молодежную сборную Великобритании по хоккею

Украинский специалист Вячеслав Куликов назначен на должность главного тренера молодежной сборной Великобритании по хоккею.



На этом посту 38-летний Куликов заменит 41-летнего Мэтта Грабба. При этом Грабб, который работал с командой в прошлом сезоне, остается помощником Куликова,



Вячеслав Куликов - старший сын известного украинского хоккеиста и тренера Александра Куликова, который в прошлом сезоне возглавлял ХК «Кривбасс» в УХЛ, а до этого работал в ряде украинских команд и национальной сборной Украины.



В прошлом сезоне сборная Великобритании U-20 вылетела из дивизиона 1В (третий в мировой иерархии) в дивизион 2А. Интересно, что главным конкурентом британцев в борьбе за выживание была Украина, а Вячеслав Куликов работал ассистентом в тренерском штабе Грабба.