Кунитц позавтракал хлопьями из Кубка Стэнли

Завтрак - самый важный прием пищи за день. Поэтому Крис Кунитц начал свой четвертый день с Кубком Стэнли, вместе с семьей поев овсяные хлопья из чаши знаменитого трофея.
Chris Kunitz and his kids begin their day with the Cup...AGAIN! 4 x's a charm! (Pittsburgh,PA) #stanleycup @penguins @NHL @HockeyHallFame pic.twitter.com/ZcCEs6vQxy— Philip Pritchard (@keeperofthecup) July 10, 2017
В своем доме в Питтсбурге Кунитц также взял Кубок и сфотографировался с детьми Закари, Пэйтоном и Обри, которые подняли над головой мини-версии чемпионского приза:
Chris may need to have another kid if he keeps winning Cups! (Pittsburgh, PA) #stanleycup @penguins @NHL @HockeyHallFame pic.twitter.com/UagJuPJ1WN— Philip Pritchard (@keeperofthecup) July 10, 2017
В составе Питтсбурга, где он провел уже девять сезонов, Кунитц завоевал три Кубка Стэнли. Также он был членом чемпионской команды Анахайма 2007 года. 1 июля он подписал однолетний контракт с Тампой-Бэй.
Источник — НХЛ
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