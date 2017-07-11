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Кунитц позавтракал хлопьями из Кубка Стэнли

Нападающий с семьей провел свой четвертый день с Кубком Стэнли

  • 11.07.2017 14:46
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НХЛ. Крис Кунитц
© НХЛ. Крис Кунитц
Завтрак - самый важный прием пищи за день. Поэтому Крис Кунитц начал свой четвертый день с Кубком Стэнли, вместе с семьей поев овсяные хлопья из чаши знаменитого трофея.
 
 
В своем доме в Питтсбурге Кунитц также взял Кубок и сфотографировался с детьми Закари, Пэйтоном и Обри, которые подняли над головой мини-версии чемпионского приза:
 
 
В составе Питтсбурга, где он провел уже девять сезонов, Кунитц завоевал три Кубка Стэнли. Также он был членом чемпионской команды Анахайма 2007 года. 1 июля он подписал однолетний контракт с Тампой-Бэй.
 

Источник — НХЛ

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