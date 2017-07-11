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Роман Благой может перейти в Гомель

Форвард сборной Украины может воссоединиться с экс-донбассовцами Егоровым и Сыреем

  • 11.07.2017 13:42
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ХК «Донбасс». Роман Благой
© ХК «Донбасс». Роман Благой
Украинский нападающий Роман Благой может перейти в «Гомель».
 
В минувшем сезоне 29-летний форвард провел 6 игр в КХЛ за новокузнецкий «Металлург», где забил 1 гол. После этого Благой перебрался на родину, где за «Донбасс» набрал 36 (23+13) очков в 35 играх.
 
За карьеру в КХЛ украинец провел 33 игры и набрал 3 (1+2) балла.

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