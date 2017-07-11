Украинский нападающий Роман Благой может перейти в «Гомель».

В минувшем сезоне 29-летний форвард провел 6 игр в КХЛ за новокузнецкий «Металлург», где забил 1 гол. После этого Благой перебрался на родину, где за «Донбасс» набрал 36 (23+13) очков в 35 играх.

За карьеру в КХЛ украинец провел 33 игры и набрал 3 (1+2) балла.