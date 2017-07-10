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КОЛЕСНИКОВ: «Арену в Черкассах реально построить за 125-130 млн грн»

Президент «Донбасса» также сообщил, что на строительство спортивного сооружения уйдет 15-18 месяцев

  • 10.07.2017 18:58
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Xsport. Борис Колесников
© Xsport. Борис Колесников
Президент ХК «Донбасс» Борис Колесников после презентации новой многофункциональной спортивной арены в Черкассах рассказал о деталях проекта и возможных сроках его реализации.
 
«Чем быстрее будет реализован этот проект, тем дешевле он получится. Тут максимально минимизированы затраты, установлена одна генерирующая ледовая установка на две арены. Я думаю, что вполне реально вместиться в 125-130 миллионов гривен.
 
За 18 месяцев построить реально. Можно и быстрее построить, но вопрос в графике финансирования строительства. Если он будет совпадать, и не будет проблем, то я думаю, что о 15 месяцах можно вести речь.
 
Процесс полного проектирования займет 9-10 месяцев, то есть в мае (2018) будет полностью готова рабочая документация, и можно будет приступать. Думаю, если уже так сильно напрячься, то к сезону 2019/20 его можно будет закончить».

Источник — Xsport

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