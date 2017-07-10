Игнатенко отправится на предсезонный сбор с Иртышом

Игрок сборной Украины Дмитрий Игнатенко отправится на предсезонный сбор в составе ХК «Иртыш». Команда чешского коуча Томаша Вака будет готовится к новому сезону на его родине - в Праге с 29 июля по 11 августа.

Напомним, в предыдущем сезоне 23-летний украинский защитник защищал цвета ХК «Кременчуг» с которым выиграл в регулярном чемпионате УХЛ и занял второе место по итогам плей-офф. Игнатенко сыграл 43 матча за сезон и заработал 25 очков.

Также защитник сыграл в составе сборной Украины во всех 5 матчах первого дивизиона чемпионата мира, который проходил с 22 по 28 апреля в Киеве.