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В Черкассах могут построить новую многофункциональную спортивную арену

Впервые в Украине спортивное сооружение будет иметь две ледовые площадки

  • 10.07.2017 15:58
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Xsport. представитель ООО К.А.М.
© Xsport. представитель ООО К.А.М.
В Черкассах могут построить многофункциональную спортивную арену. Об этом сообщил представитель компании-застройщика  ООО К.А.М., который представил этот проект.
 
Арена сможет принимать соревнования по различным видам спорта, но уникальность проекта заключается в том, что впервые в Украине может появиться дворец с двумя ледовыми площадками. Основное игровое поле будет иметь стандартные размеры IIHF – 60Х30 м, а тренировочный каток для детей – 40Х20 м.

Проект создавался при содействии ХК «Донбасс».
 
Расположиться арена должна в красивейшем уголке Черкасс на берегу Днепра.

Источник — Xsport

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