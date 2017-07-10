В Черкассах могут построить новую многофункциональную спортивную арену

В Черкассах могут построить многофункциональную спортивную арену. Об этом сообщил представитель компании-застройщика ООО К.А.М., который представил этот проект.

Арена сможет принимать соревнования по различным видам спорта, но уникальность проекта заключается в том, что впервые в Украине может появиться дворец с двумя ледовыми площадками. Основное игровое поле будет иметь стандартные размеры IIHF – 60Х30 м, а тренировочный каток для детей – 40Х20 м.



Проект создавался при содействии ХК «Донбасс».

Расположиться арена должна в красивейшем уголке Черкасс на берегу Днепра.