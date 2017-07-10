Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Два игрока сборной Украины продолжат карьеру в Казахстане

Буценко и Бабинец будут выступать за «Арлан»

  • 10.07.2017 08:16
  • 198 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ХК Донбасс
© ХК Донбасс

Форварды сборной Украины Никита Буценко и Сергей Бабинец пройдут предсезонный тренировочный сбор в клубе «Арлан», который выступает в чемпионате Казахстана.

Оба игрока были включены в список из 31 хоккеиста (3 вратаря, 12 защитников, 16 нападающих), которые, начиная с 11 июля, пройдут учебно-тренировочные сборы на спортивной базе в Мичурино, команда примет участие в двух предсезонных турах, а также проведет три товарищеских матча.

Окончательный состав ХК «Арлан» будет объявлен после Кубка Республики Казахстан, который состоится 19-29 августа в городе Кокшетау. Об этом сообщают официальные страницы клуба в социальных сетях.

Хоккейный клуб «Арлан» из города Кокшетау в минувшем розыгрыше чемпионата Казахстана выиграл регулярный сезон, однако смог занять лишь третье место по итогам плей-офф, уступив в полуфинале «Темиртау», а чемпионом страны стал «Номад».

Источник — Xsport

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.