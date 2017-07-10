Два игрока сборной Украины продолжат карьеру в Казахстане

Форварды сборной Украины Никита Буценко и Сергей Бабинец пройдут предсезонный тренировочный сбор в клубе «Арлан», который выступает в чемпионате Казахстана.
Оба игрока были включены в список из 31 хоккеиста (3 вратаря, 12 защитников, 16 нападающих), которые, начиная с 11 июля, пройдут учебно-тренировочные сборы на спортивной базе в Мичурино, команда примет участие в двух предсезонных турах, а также проведет три товарищеских матча.
Окончательный состав ХК «Арлан» будет объявлен после Кубка Республики Казахстан, который состоится 19-29 августа в городе Кокшетау. Об этом сообщают официальные страницы клуба в социальных сетях.
Хоккейный клуб «Арлан» из города Кокшетау в минувшем розыгрыше чемпионата Казахстана выиграл регулярный сезон, однако смог занять лишь третье место по итогам плей-офф, уступив в полуфинале «Темиртау», а чемпионом страны стал «Номад».
Источник — Xsport
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