Два игрока сборной Украины продолжат карьеру в Казахстане

а где про "с кем Динамо играет? а с кем Александрия играет!" ???

Соснут Шахте, к бабке не ходи

Гармаш и в товарняках желтую умудряется получить.

Ну почему любые игры ДК или Шахтера тут же переходят в словесную перепалку из разряда "у ког...