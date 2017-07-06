Три бывших игрока клубов УХЛ нужны командам из Беларуси

Три бывших игрока клубов Украинской хоккейной лиги защитники Денис Черевач (Беларусь, 1994 г.р.) и Сергей Магеров (Беларусь, 1988 г.р.), а также форвард Алексей Автаев (Беларусь/Россия, 1991 г.р.) пройдут просмотр в клубах белорусской Экстралиги.
Выступавший в сезона 2016/2017 за «Кривбасс» Черевач, тренируется с ХК «Лида».
Еще один экс-криворожец Магеров вместе с бывшим игроком донецкого «Донбасса» Автаевым пройдут просмотр в жлобинском «Металлурге».
Ранее контракт с «Гомелем» подписал бывший защитник «Донбасса» Александр Сырей
Источник — Xsport
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.