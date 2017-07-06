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Три бывших игрока клубов УХЛ нужны командам из Беларуси

Защитники «Кривбасса», а также форвард «Донбасса» отправились на просмотр в Экстралигу

  • 06.07.2017 17:16
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belarushockey.com. Денис Черевач
© belarushockey.com. Денис Черевач

Три бывших игрока клубов Украинской хоккейной лиги защитники Денис Черевач (Беларусь, 1994 г.р.) и Сергей Магеров (Беларусь, 1988 г.р.), а также форвард Алексей Автаев (Беларусь/Россия, 1991 г.р.) пройдут просмотр в клубах белорусской Экстралиги.

Выступавший в сезона 2016/2017 за «Кривбасс» Черевач, тренируется с ХК «Лида».

Еще один экс-криворожец Магеров вместе с бывшим игроком донецкого «Донбасса» Автаевым пройдут просмотр в жлобинском «Металлурге».

Ранее контракт с «Гомелем» подписал бывший защитник «Донбасса» Александр Сырей

Источник — Xsport

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