Евгений Дадонов вернулся во Флориду

Бывший форвард «Донбасса» россиянин Евгений Дадонов заключил контракт на три года с Флоридой, за которую уже выступал с 2009 по 20012 годы. Общая сумма контракта составила 12 млн $.
Последние три сезона форвард провел в СКА, выиграв два Кубка Гагарина и набрал 158 очков (72+86) в 165 играх.
Всего Евгений провел в НХЛ 55 игр, набрав в них 20 (10+10) пунктов.
Источник — ХК Донбасс
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.