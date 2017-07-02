Евгений Дадонов вернулся во Флориду

Бывший форвард «Донбасса» россиянин Евгений Дадонов заключил контракт на три года с Флоридой, за которую уже выступал с 2009 по 20012 годы. Общая сумма контракта составила 12 млн $.

Последние три сезона форвард провел в СКА, выиграв два Кубка Гагарина и набрал 158 очков (72+86) в 165 играх.

Всего Евгений провел в НХЛ 55 игр, набрав в них 20 (10+10) пунктов.