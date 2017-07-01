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Защитник Донбасса перешел в Гомель

Александр Сырей вернулся в белорусскую Экстралигу

  • 01.07.2017 09:20
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ХК Донбасс. Александр Сырей
© ХК Донбасс. Александр Сырей
Защитник «Донбасса» Александр Сырей перешел в «Гомель». В минувшем сезоне 28-летний игрок обороны набрал 11 (2+9) очков в 31 игре за польский ХК «Подхале», при показателе полезности «+2», однако затем уехал играть в  Украину.
 
За донецкий клуб белорус набрал 7 (5+2) очков в 17 играх, при показателе полезности «+3» и стал чемпионом страны.
 
За карьеру в белорусской Экстралиге Сырей набрал 108 (33+75) очков в 348 поединках.

Источник — Хоккей Беларуси

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