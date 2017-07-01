Защитник Донбасса перешел в Гомель

Защитник «Донбасса» Александр Сырей перешел в «Гомель». В минувшем сезоне 28-летний игрок обороны набрал 11 (2+9) очков в 31 игре за польский ХК «Подхале», при показателе полезности «+2», однако затем уехал играть в Украину.

За донецкий клуб белорус набрал 7 (5+2) очков в 17 играх, при показателе полезности «+3» и стал чемпионом страны.

За карьеру в белорусской Экстралиге Сырей набрал 108 (33+75) очков в 348 поединках.