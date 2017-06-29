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Призначено чотирьох керівників відокремлених підрозділів Федерації

Найближчим часом буде призначено керівників ще 4 регіонів

  • 29.06.2017 18:46
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ФХУ
© ФХУ

Рада Федерації хокею України відповідно до положень чинного статуту організації призначила чотирьох керівників відокремлених підрозділів Федерації.

Зокрема, керівниками відокремлених підрозділів Федерації стали:

у Дніпропетровській області – Кротов Олександр Іванович;

у Івано-франківській області – Гайда Руслан Дмитрович;

у Одеській області – Коган Герман Наумович;

у Харківській області – Ковальов Іван Андрійович.
 

Найближчим часом Радою Федерації буде призначено керівників відокремлених підрозділів у місті Києві, а також Київській, Запорізькій, Донецькій, Хмельницькій, Волинській та інших областях України.

Источник — Федерация хоккея Украины

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