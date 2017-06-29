Призначено чотирьох керівників відокремлених підрозділів Федерації

Рада Федерації хокею України відповідно до положень чинного статуту організації призначила чотирьох керівників відокремлених підрозділів Федерації.
Зокрема, керівниками відокремлених підрозділів Федерації стали:
у Дніпропетровській області – Кротов Олександр Іванович;
у Івано-франківській області – Гайда Руслан Дмитрович;
у Одеській області – Коган Герман Наумович;
у Харківській області – Ковальов Іван Андрійович.
Найближчим часом Радою Федерації буде призначено керівників відокремлених підрозділів у місті Києві, а також Київській, Запорізькій, Донецькій, Хмельницькій, Волинській та інших областях України.
Источник — Федерация хоккея Украины
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