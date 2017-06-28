12 игроков молодежной сборной вошли в состав Донбасса на сезон 2017/18

Пятикратный чемпион Украины - донецкий «Донбасс» - ведет активную подготовку к старту сезона-2017/18. 1 августа команда начнет плановые летние сборы по подготовке к Donbass Open Cup, а также чемпионату Украинской хоккейной лиги.
Перед стартом сезона клуб продлил сотрудничество с некоторыми игроками, а также заключил ряд соглашений с новыми исполнителями:
Вратари:
Гурко Владислав
Дьяченко Богдан
Дуве Максим
Защитники:
Александров Александр
Влад Александр
Григорьев Андрей
Жовнир Кирилл
Матвиенко Филипп
Ордынский Станислав
Фирсов Александр
Нападающие:
Ворона Алексей
Захаров Виктор
Коваленко Никита
Коренчук Илья
Кузьмик Сергей
Луговой Владислав
Мазур Вадим
Мостовой Денис
Рубан Антон
Савченко Иван
Свищев Ярослав
Также предсезонную подготовку с командой пройдет ряд игроков, с которыми заключены просмотровые контракты.
Источник — ХК Донбасс
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