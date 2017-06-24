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Донбасс стартует в Латвии во втором раунде Континентального кубка-2018

Дончане отправятся в Ригу

  • 24.06.2017 18:32
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Метки
ХК Донбасс Донецк
© ХК Донбасс Донецк

В субботу 24 июня в Братиславе состоялась встреча представителей команд-участниц 21-го розыгрыша Континентального кубка IIHF, по итогам которой ХК «Донбасс» узнал своих первых соперников.

Чемпион Украины стартует со второго раунда, который будет проходить с 20-го по 22 октября в Риге, Латвия.

Континентальный кубок-2018

Второй раунд

Группа «B»

«Тыхы», Польша
«Донбасс», Украина
«Курбадс», Латвия
«Нарва ПСК», Эстония

Источник — ХК Донбасс

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