Донбасс стартует в Латвии во втором раунде Континентального кубка-2018

В субботу 24 июня в Братиславе состоялась встреча представителей команд-участниц 21-го розыгрыша Континентального кубка IIHF, по итогам которой ХК «Донбасс» узнал своих первых соперников.
Чемпион Украины стартует со второго раунда, который будет проходить с 20-го по 22 октября в Риге, Латвия.
Континентальный кубок-2018
Второй раунд
Группа «B»
«Тыхы», Польша
«Донбасс», Украина
«Курбадс», Латвия
«Нарва ПСК», Эстония
Источник — ХК Донбасс
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