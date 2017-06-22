НХЛ. Награды сезона-2016/17 вручены

В НХЛ состоялось одно из главных событий – в Лас-Вегасе были вручены награды во всех основных номинациях.

Приз самого ценного игрока регулярного чемпионата по итогам голосования журналистов («Харт Трофи») был вручен форварду «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду (147 первых мест). Вторым в голосовании стал форвард «Пингвинз» Сидни Кросби, набравший 14 голосов за первое место. Третье место у голкипера «Коламбуса» Сергея Бобровского. В пятерку так же вошли защитник «Сан-Хосе» Брент Бернс и его коллега по амплуа швед Эрик Карлссон из «Оттавы». 20-летний Макдэвид набрал 100 (30+70) очков в 82 матчах регулярного сезона, став по его итогам лучшим бомбардиром.

Упомянутый выше Брент Бернс стал обладателем «Норрис Трофи» как лучший защитник чемпионата.

Лучшим вратарем («Везина Трофи») был признан Сергей Бобровский, форвардом оборонительного плана – «медведь» из Бостона Патрис Бержерон.

Впервые с 1966 года лучшим новичком был признан хоккеист «Торонто» – приз «Колдер Трофи» достался 19-летнему форварду Остону Мэттьюзу, который набрал в голосовании больше голосов, нежели финский форвард «Виннипега» Патрик Лайне и защитник Зак Веренски, представляющий «Коламбус Блу Джекетс».

Приз лучшему генеральному менеджеру достался Дэвиду Пойлу, который работает в этой должности в «Нэшвилле» уже 20 сезонов. До этого 15 сезонов Пойл являлся ГМ «Вашингтона». Именно ему «Предаторс» обязаны своим успехом в нынешнем плей-офф, с его именем, равно как и с именем Питера Лавиолетта, главного тренера «хищников» с мая 2014 года, устойчиво ассоциируются все положительные тенденции в команде из Нэшвилла последних лет.

«Джек Адамс Трофи», вручаемый лучшему тренеру сезона, достался Джону Торторелле. 58-летний специалист привел «Коламбус» к лучшему сезону в клубной истории со 108 очками и балансом 50-24-8. «Синекурточники» в плей-офф в первом же раунде столкнулись с будущим обладателем Кубка Стэнли «Питтсбургом», которому уступили 1-4 в серии.

Наконец, «Билл Мастертон Трофи» за преданность хоккею был вручен вратарю «Оттавы» Крейгу Андерсону. 36-летний Андерсон провел, пожалуй, лучший свой сезон, несмотря на то, что его жена в это время лечилась от рака.

Джонни Гудро из «Калгари» был вручен «Леди Бинг Трофи» за джентльменское поведение. Несмотря на скромные габариты, о которых часто упоминают в случае с Джонни (рост – 5,9 футов, вес – 160 фунтов), он является примером для подражания многим болельщикам «Калгари», да и для начинающих хоккеистов, которые не выделяются «богатырскими» габаритами.