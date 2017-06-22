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НХЛ. Вегас набрал команду с прицелом на будущее

«Голден Найтс» выбрали 30 игроков, семь обменяли и приобрели 10 выборов на драфте

  • 22.06.2017 17:20
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Метки
НХЛ
© НХЛ
В среду «Вегас Голден Найтс» объявил имена игроков, выбранных 31-м клубом НХЛ на драфте расширения. Генеральный менеджер Джордж Макфи выбрал трех вратарей, 13 защитников и 14 нападающих. Кроме того, в результате обменов были приобретены семь хоккеистов, а также 10 выборов на драфте. 
 
Сразу можно сказать, что «Вегасу» удалось собрать довольно конкурентоспособную команду, которая будет отличаться хорошим набором вратарей и защитников, несколькими опытными нападающими, а также россыпью талантов в атаке. Вряд ли «Голден Найтс» будут бороться за высокие места в первые несколько сезонов, но через несколько лет эта команда способна выстрелить.
 
«Мы собрали отличную команду, - сказал владелец клуба Билл Фоули. - Меня удивило, насколько сильную группу игроков нам удалось сформировать в линии атаки. Болельщики, думаю, довольны и приятно удивлены».

Состав «Голден Найтс»:
Вратари: Марк-Андре Флери («Питтсбург»), Келвин Пикард («Колорадо»), Жан-Франсуа Беруби («Айлендерс»).
Защитники: Алексей Емелин («Монреаль»), Марк Мето («Оттава»), Нэйт Шмидт («Вашингтон»), Тревор вин Римсдайк («Чикаго»), Колин Миллер («Бостон»), Клэйтон Стоунер («Анахайм»), Лука Сбиса («Ванкувер»), Джейсон Гаррисон («Тампа-Бэй»), Джон Меррилл («Нью-Джерси»), Брэйден Макнэбб («Лос-Анджелес»), Дерик Энгелланд («Калгари»), Дэвид Шлемко («Сан-Хосе»), Гриффин Райнхарт («Эдмонтон»).
Нападающие: Джеймс Нил («Нэшвилл»), Джонатан Маршессо («Флорида»), Коди Икин («Даллас»), Давид Перрон («Сент-Луис»), Оскар Линдберг («Рейнджерс»), Эрик Хаула («Миннесота»), Уильям Карлссон («Коламбус»), Теему Пулккинен («Аризона»), Уильям Карриер («Баффало»), Томаш Носек («Детройт»), Коннор Брикли («Каролина»), Крис Торберн («Виннипег»), Пьер-Эдуард Беллемер («Филадельфия»), Брендан Лейпсик («Торонто»).
 

Источник — НХЛ

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