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Хосса может завершить карьеру из-за аллергии на экипировку

Вполне вероятно, хоккеист уже сыграл свой последний матч

  • 21.06.2017 12:32
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НХЛ. Мариан Хосса
© НХЛ. Мариан Хосса
У словацкого нападающего «Чикаго Блэкхокс» Мариана Хоссы аллергия на хоккейную экипировку и, возможно, ему придется завершить карьеру. 
 
Есть все основания полагать, что хоккеист уже провел свой последний матч. В минувшем сезоне врачи хотели проверять кровь спортсмена каждую неделю, чтобы убедиться в отсутствии тяжелых побочных эффектов.
 
38-летний Хосса вошел в список нападающих, который «Блэкхокс» защитили от драфта расширения.
 
Форвард провел в НХЛ 1309 матчей регулярных сезонов, забросил в них 525 шайб и отдал 609 голевых передач. На его счету 205 игр плей-офф, в которых он набрал 149 (52+97) очков. Его контракт действует еще четыре года. По сведениям сайта CapFriendly.com, Хосса в среднем за год зарабатывает $5,275 млн.
 
Агент хоккеиста Рич Винтер отказался комментировать эту информацию.

Источник — НХЛ

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