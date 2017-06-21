Хосса может завершить карьеру из-за аллергии на экипировку

У словацкого нападающего «Чикаго Блэкхокс» Мариана Хоссы аллергия на хоккейную экипировку и, возможно, ему придется завершить карьеру.

Есть все основания полагать, что хоккеист уже провел свой последний матч. В минувшем сезоне врачи хотели проверять кровь спортсмена каждую неделю, чтобы убедиться в отсутствии тяжелых побочных эффектов.

38-летний Хосса вошел в список нападающих, который «Блэкхокс» защитили от драфта расширения.

Форвард провел в НХЛ 1309 матчей регулярных сезонов, забросил в них 525 шайб и отдал 609 голевых передач. На его счету 205 игр плей-офф, в которых он набрал 149 (52+97) очков. Его контракт действует еще четыре года. По сведениям сайта CapFriendly.com, Хосса в среднем за год зарабатывает $5,275 млн.

Агент хоккеиста Рич Винтер отказался комментировать эту информацию.