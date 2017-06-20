Бывший игрок Донбасса Горячевских подписал контакт с минским Динамо

Минское «Динамо» подписало двустороннее соглашение на один год с вратарем Степаном Горячевских (1985), который ранее защищал цвета донецкого «Донбасса».
В «Донбассе» Горячевских провел три сезона в период с 2011 по 2013 годы. За это время белорусский хоккеист трижды становился чемпионом Украины. Также Горячевских вместе с «Донбассом» дошел до полуфинала плей-офф ВХЛ и дебютировал в КХЛ.
Источник — ХК Донбасс
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