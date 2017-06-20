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Бывший игрок Донбасса Горячевских подписал контакт с минским Динамо

Белорусский вратарь возвращается в КХЛ

  • 20.06.2017 12:36
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ХК Донбасс. Степан Горячевских
© ХК Донбасс. Степан Горячевских

Минское «Динамо» подписало двустороннее соглашение на один год с вратарем Степаном Горячевских (1985), который ранее защищал цвета донецкого «Донбасса».

В «Донбассе» Горячевских провел три сезона в период с 2011 по 2013 годы.  За это время белорусский хоккеист трижды становился чемпионом Украины. Также Горячевских вместе с «Донбассом» дошел до полуфинала плей-офф ВХЛ и дебютировал в КХЛ.

Источник — ХК Донбасс

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