В НХЛ подняли потолок зарплат

В следующем сезоне платежная ведомость клубов увеличится до 75 миллионов долларов. В минувшем сезоне эта цифра составляла 73 миллиона долларов.

Также изменений претерпел пол зарплат, сумма которой поднялась с 54 миллионов долларов до 55,4 миллионов.

Эра потолка зарплат началась в лиге с сезона 2005/06, тогда сумма была установлена на 39 миллионов долларов.