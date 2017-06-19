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В НХЛ подняли потолок зарплат

Лига сообщила клубам об изменениях размера потолка зарплат

  • 19.06.2017 12:41
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В НХЛ подняли потолок зарплат

В следующем сезоне платежная ведомость клубов увеличится до 75 миллионов долларов. В минувшем сезоне эта цифра составляла 73 миллиона долларов.

Также изменений претерпел пол зарплат, сумма которой поднялась с 54 миллионов долларов до 55,4 миллионов.

Эра потолка зарплат началась в лиге с сезона 2005/06, тогда сумма была установлена на 39 миллионов долларов.

 

Источник — Sports.ru

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