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Питтсбург второй раз подряд выиграл Кубок Стэнли

Статистика и видеообзор решающего поединка

  • 12.06.2017 08:17
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Метки
НХЛ
© НХЛ
В шестой игре финала Кубка Стэнли «Пингвины» в гостях обыграли «Хищников». 
 
Нэшвилл — Питтсбург - 0:2  (счет в серии — 2:4)
3-й период
0:1 Питтсбург - Патрик Хорнквист - 5 (Джастин Шульц - 9, Крис Куниц - 9), 18:25
0:2 Питтсбург - Карл Хагелин - 2 (Брайан Думулин - 5), 19:46, в пустые ворота 
 
«Пингвины» второй раз подряд выиграли Кубок Стэнли. Питтсбург стал первым за 20 лет клубом, завоевавшим два подряд чемпионства. Ранее команда также выигрывала трофей в 1991, 1992 и 2009-м. Капитан «Пингвинов» Сидни Кросби второй раз кряду завоевал Конн Смайт Трофи, приз самому полезному игроку плей-офф. Он стал всего лишь шестым игроком в истории Лиги, выигравшим более одного приза Конна Смайта. Патрик Руа выигрывал его трижды, а Уэйн Гретцки, Майк Босси, Берни Пэрент и Марио Лемье (ныне являющийся совладельцем «Пингвинов») - по два раза. Также Кросби стал всего лишь третьим игроком в истории, выигравшим этот трофей дважды подряд. В 1974 и 1975 годах в составе Филадельфии это сделал Пэрент, а в 1991 и 1992 годах — Лемье. В плей-офф-2017 Кросби забил 8 голов и сделал 19 передач в 24 матчах. Вратарь гостей Мэтт Мюррэй отразил все 27 бросков по своим воротам. Это егто четвертый шатаут в играх плей-офф, в т.ч. третий — в нынешнем розыгрыше.

Источник — Sport.ua

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