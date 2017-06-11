Кубок Стэнли начищен и готов

«Кубок Стэнли и Конн Смайт Трофи начищены и готовы... на всякий случай», - сообщил на своей странице один из хранителей трофеев.





We have the #stanleycup and the Conn Smythe trophy cleaned and ready .....just in case. @NHL @HockeyHallFame pic.twitter.com/iMGbuWeuXC — Philip Pritchard (@keeperofthecup) June 11, 2017

Напомним, сегодня ночью состоится 6-й матч финальной серии между Нэшвиллом и Питтсбургом. «Пингвины» ведут в серии 3-2 и в случае победы могут второй раз подряд выиграть Кубок Стэнли. Конн Смайт Трофи — приз, ежегодно вручаемый хоккеисту, лучше других зарекомендовавшему себя в играх плей-офф. Лауреат определяется членами Ассоциации спортивных журналистов НХЛ по окончании финальной игры Кубка Стэнли.