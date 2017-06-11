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Кубок Стэнли начищен и готов

Главный трофей НХЛ может обрести нового-старого хозяина уже сегодня ночью

  • 11.06.2017 13:55
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USA Today. Кубок Стэнли
© USA Today. Кубок Стэнли
«Кубок Стэнли и Конн Смайт Трофи начищены и готовы... на всякий случай», - сообщил на своей странице один из хранителей трофеев. 

 
Напомним, сегодня ночью состоится 6-й матч финальной серии между Нэшвиллом и Питтсбургом. «Пингвины» ведут в серии 3-2 и в случае победы могут второй раз подряд выиграть Кубок Стэнли. Конн Смайт Трофи — приз, ежегодно вручаемый хоккеисту, лучше других зарекомендовавшему себя в играх плей-офф. Лауреат определяется членами Ассоциации спортивных журналистов НХЛ по окончании финальной игры Кубка Стэнли. 

Источник — Sport.ua

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