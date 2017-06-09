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Кубок Стэнли. Питтсбург вышел вперед в финальной серии с Нэшвиллом

Статистика и видеообзор поединка

  • 09.06.2017 16:48
  • 173 просмотров
  • 1 комментария
Метки
НХЛ. Питтсбург - Нэшвилл
© НХЛ. Питтсбург - Нэшвилл
В пятой игре финала Кубка Стэнли «Пингвины» обыграли «Хищников». 
 
Питтсбург - Нэшвилл - 6:0  (счет в серии — 3:2)
1-й период
1:0 Питтсбург - Джастин Шульц - 4 (Сидни Кросби - 17, Патрик Хорнквист - 4), 01:31, в большинстве 
2:0 Питтсбург - Брайан Раст - 7 (Крис Куниц - 8, Тревор Дэйли - 4), 06:43 
3:0 Питтсбург - Евгений Малкин - 10 (Фил Кессел - 14, Рон Хэйнси - 6), 19:49 
2-й период
4:0 Питтсбург - Конор Шири - 2 (Сидни Кросби - 18, Джейк Гюнцель - 8), 01:19
5:0 Питтсбург - Фил Кессел - 8 (Олли Мяяття - 6, Сидни Кросби - 19), 08:02
6:0 Питтсбург - Рон Хэйнси - 2 (Евгений Малкин - 18, Фил Кессел - 15), 16:40
 
«Пингвины» на расстояние одной победы приблизились к завоеванию второго подряд чемпионства. Забив 58-й гол в плей-офф в карьере, нападающий хозяев Евгений Малкин сравнялся на 34-м месте в истории НХЛ с Ги Лефлером, Берни Джеффрионом, Люком Робитайлом и Майком Модано. Его одноклубник Сидни Кросби, Первая звезда матча, набрал три очка и сравнялся с Денисом Потвином на 19-м месте в истории плей-офф по результативности. У обоих игроков по 164 балла. Также Кросби сравнялся с Петером Форсбергом на 20-м месте по числу передач в плей-офф (107). Нападающий Питтсбурга Джейк Гюнцель набрал 21-е очко в плей-офф и повторил результат Дино Сисарелли (1981) и Вилле Лейно (2010) по наибольшему числу очков среди новичков. В последних пяти домашних матчах Питтсбург переиграл соперников в первых периодах с общим счетом 11:1. 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Vlad Rasevski
    online
      Vlad Rasevski, 09.06.2017 17:21
    +1
    Жесть пингвины! Особенно Малкин и Кросби!
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