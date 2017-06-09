В пятой игре финала Кубка Стэнли «Пингвины» обыграли «Хищников».

Питтсбург - Нэшвилл - 6:0 (счет в серии — 3:2)

1-й период

1:0 Питтсбург - Джастин Шульц - 4 (Сидни Кросби - 17, Патрик Хорнквист - 4), 01:31, в большинстве

2:0 Питтсбург - Брайан Раст - 7 (Крис Куниц - 8, Тревор Дэйли - 4), 06:43

3:0 Питтсбург - Евгений Малкин - 10 (Фил Кессел - 14, Рон Хэйнси - 6), 19:49

2-й период

4:0 Питтсбург - Конор Шири - 2 (Сидни Кросби - 18, Джейк Гюнцель - 8), 01:19

5:0 Питтсбург - Фил Кессел - 8 (Олли Мяяття - 6, Сидни Кросби - 19), 08:02

6:0 Питтсбург - Рон Хэйнси - 2 (Евгений Малкин - 18, Фил Кессел - 15), 16:40

«Пингвины» на расстояние одной победы приблизились к завоеванию второго подряд чемпионства. Забив 58-й гол в плей-офф в карьере, нападающий хозяев Евгений Малкин сравнялся на 34-м месте в истории НХЛ с Ги Лефлером, Берни Джеффрионом, Люком Робитайлом и Майком Модано. Его одноклубник Сидни Кросби, Первая звезда матча, набрал три очка и сравнялся с Денисом Потвином на 19-м месте в истории плей-офф по результативности. У обоих игроков по 164 балла. Также Кросби сравнялся с Петером Форсбергом на 20-м месте по числу передач в плей-офф (107). Нападающий Питтсбурга Джейк Гюнцель набрал 21-е очко в плей-офф и повторил результат Дино Сисарелли (1981) и Вилле Лейно (2010) по наибольшему числу очков среди новичков. В последних пяти домашних матчах Питтсбург переиграл соперников в первых периодах с общим счетом 11:1.



