УХЛ переформатируют в молодежную лигу

Участниками сезона станут:

— «Донбасс» (Донецк)

— «Кременчуг»

— «Кривбасс» (Кривой Рог)

— «Дженералз» (Киев)

— «Белый Барс» (Белая Церковь)

— «Галицкие Львы» (Львов)

— «Динамо» (Харьков)

— «Днепр»

Также обсуждается решение об участии в турнире киевского «Сокола» и клуба из Одессы.

Команды будут составлены из игроком 1997 года рождения и младше. Клубам разрешено будет заявить 5 игроков от 1993 года рождения и 5 легионеров не старше этого возраста.

В плей-офф по итогам сезона выйдут 6 команд. Две попадут напрямую в полуфинал, еще четыре клуба проведут четвертьфинальные серии до двух побед. Полуфиналы пройдут либо до трех либо до четырех побед, финал — до четырех.

Отметим, что на данный момент все нововведения еще не утверждены. Окончательные решения по формату, регламенту и календарю УХЛ будут приняты ближе к августу.

Напомним, в минувшем сезоне УХЛ выступали 6 команд, 4 из которых приняли решение не стартовать в новом сезоне.