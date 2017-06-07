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УХЛ переформатируют в молодежную лигу

Состоялось собрание клубов УХЛ, на котором были приняты решения по дальнейшему существованию лиги

  • 07.06.2017 14:30
  • 166 просмотров
  • 2 комментария
Метки
УХЛ переформатируют в молодежную лигу

Участниками сезона станут:

— «Донбасс» (Донецк)
— «Кременчуг»
— «Кривбасс» (Кривой Рог)
— «Дженералз» (Киев)
— «Белый Барс» (Белая Церковь)
— «Галицкие Львы» (Львов)
— «Динамо» (Харьков)
— «Днепр»

Также обсуждается решение об участии в турнире киевского «Сокола» и клуба из Одессы.

Команды будут составлены из игроком 1997 года рождения и младше. Клубам разрешено будет заявить 5 игроков от 1993 года рождения и 5 легионеров не старше этого возраста.

В плей-офф по итогам сезона выйдут 6 команд. Две попадут напрямую в полуфинал, еще четыре клуба проведут четвертьфинальные серии до двух побед. Полуфиналы пройдут либо до трех либо до четырех побед, финал — до четырех.

Отметим, что на данный момент все нововведения еще не утверждены. Окончательные решения по формату, регламенту и календарю УХЛ будут приняты ближе к августу.

Напомним, в минувшем сезоне УХЛ выступали 6 команд, 4 из которых приняли решение не стартовать в новом сезоне.

 

Источник — Sportarena

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Комментарии
    darvey77
    online
      darvey77, 07.06.2017 15:04
    0
    что у нас за дол.боебы в руководстве хоккея сидят
    этож надо придумать чтобы в ЧУ не играли игроки старше 93 года в не зависимости от национальности
    вот куда теперь подаваться Победоносцеву, Кугуту, Петрухну, Шафаренку, Бабенцу, Буценко, Благому, Шаманскому, Неменко Рамазанову, Бондареву и это только по Донбассу и это мля практически вся основа СбУ
    куда им податься теперь
    в Россию, тогда про СбУ можно забыть, в Румынию, Польшу, Беларусь но млин там уровень игры не намного сильнее ЧУ
    слов не матерных мало
    и кому это амно будет нужно
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    darvey77
    online
      darvey77, 07.06.2017 15:14
    0
    кстати а Днепр это чей клуб.
    из Днепра или Херсона
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