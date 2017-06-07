УХЛ переформатируют в молодежную лигу

Участниками сезона станут:
— «Донбасс» (Донецк)
— «Кременчуг»
— «Кривбасс» (Кривой Рог)
— «Дженералз» (Киев)
— «Белый Барс» (Белая Церковь)
— «Галицкие Львы» (Львов)
— «Динамо» (Харьков)
— «Днепр»
Также обсуждается решение об участии в турнире киевского «Сокола» и клуба из Одессы.
Команды будут составлены из игроком 1997 года рождения и младше. Клубам разрешено будет заявить 5 игроков от 1993 года рождения и 5 легионеров не старше этого возраста.
В плей-офф по итогам сезона выйдут 6 команд. Две попадут напрямую в полуфинал, еще четыре клуба проведут четвертьфинальные серии до двух побед. Полуфиналы пройдут либо до трех либо до четырех побед, финал — до четырех.
Отметим, что на данный момент все нововведения еще не утверждены. Окончательные решения по формату, регламенту и календарю УХЛ будут приняты ближе к августу.
Напомним, в минувшем сезоне УХЛ выступали 6 команд, 4 из которых приняли решение не стартовать в новом сезоне.
Источник — Sportarena
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этож надо придумать чтобы в ЧУ не играли игроки старше 93 года в не зависимости от национальности
вот куда теперь подаваться Победоносцеву, Кугуту, Петрухну, Шафаренку, Бабенцу, Буценко, Благому, Шаманскому, Неменко Рамазанову, Бондареву и это только по Донбассу и это мля практически вся основа СбУ
куда им податься теперь
в Россию, тогда про СбУ можно забыть, в Румынию, Польшу, Беларусь но млин там уровень игры не намного сильнее ЧУ
слов не матерных мало
и кому это амно будет нужно
из Днепра или Херсона
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