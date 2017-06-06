Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

10 лучших команд в истории НХЛ

Болельщики проголосовали за лучшую команду в истории обладателей Кубка Стэнли

  • 06.06.2017 08:50
  • 86 просмотров
  • 0 комментария
Метки
НХЛ
© НХЛ
Голос болельщиков услышан.
 
После трех раундов голосования, в которых болельщики выбирали одну из двух предложенных команд, из 96 обладателей Кубка Стэнли остались 10. Они разыграли между собой звание величайшей команды в истории.
 
Выбор лучших команд начался 18 апреля и стал частью мероприятий по празднованию столетия НХЛ.
 
В понедельник, перед четвертым матчем финала Кубка Стэнли между «Питтсбург Пингвинз» и «Нэшвилл Предаторз», посол столетнего юбилея НХЛ Уэйн Гретцки назвал лучшую команду НХЛ в истории. Им стал «Эдмонтон Ойлерз» образца сезона 1984-85, во второй раз подряд выигравший чемпионство.
 
Полный список лучших команд:
1. «Эдмонтон Ойлерз», 1984-85
2. «Питтсбург Пингвинз», 1991-92
3. «Монреаль Канадиенс», 1976-77
4. «Эдмонтон Ойлерз», 1987-88
5. «Эдмонтон Ойлерз», 1986-87
6. «Детройт Ред Уингз», 1997-98
7. «Нью-Йорк Айлендерс», 1982-83
8. «Монреаль Канадиенс», 1977-78
9. «Эдмонтон Ойлерз», 1983-84
10. «Детройт Ред Уингз», 2001-0

Источник — НХЛ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.