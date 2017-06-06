10 лучших команд в истории НХЛ

Голос болельщиков услышан.

После трех раундов голосования, в которых болельщики выбирали одну из двух предложенных команд, из 96 обладателей Кубка Стэнли остались 10. Они разыграли между собой звание величайшей команды в истории.

Выбор лучших команд начался 18 апреля и стал частью мероприятий по празднованию столетия НХЛ.

В понедельник, перед четвертым матчем финала Кубка Стэнли между «Питтсбург Пингвинз» и «Нэшвилл Предаторз», посол столетнего юбилея НХЛ Уэйн Гретцки назвал лучшую команду НХЛ в истории. Им стал «Эдмонтон Ойлерз» образца сезона 1984-85, во второй раз подряд выигравший чемпионство.

Полный список лучших команд:

1. «Эдмонтон Ойлерз», 1984-85

2. «Питтсбург Пингвинз», 1991-92

3. «Монреаль Канадиенс», 1976-77

4. «Эдмонтон Ойлерз», 1987-88

5. «Эдмонтон Ойлерз», 1986-87

6. «Детройт Ред Уингз», 1997-98

7. «Нью-Йорк Айлендерс», 1982-83

8. «Монреаль Канадиенс», 1977-78

9. «Эдмонтон Ойлерз», 1983-84

10. «Детройт Ред Уингз», 2001-0