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Кубок Стэнли. Нэшвилл сравнял счет в финальной серии с Питтсбургом

Статистика и видеообзор поединка

  • 06.06.2017 07:33
  • 475 просмотров
  • 2 комментария
Метки
НХЛ. Нэшвилл — Питтсбург
© НХЛ. Нэшвилл — Питтсбург
В понедельник в финале Кубка Стэнли «Хищники» обыграли «Пингвинов». 
 
Нэшвилл — Питтсбург - 4:1 (счет в серии — 2:2)
1-й период
1:0 Нэшвилл - Калле Ярнкрок - 2 (Крэйг Смит - 2, Остин Ватсон - 5), 14:51 
1:1 Питтсбург - Сидни Кросби - 8 (Брайан Думулин - 4), 15:57 
2-й период
2:1 Нэшвилл - Фредерик Гудро - 3 (Райан Эллис - 8, Гарри Золнержик - 2), 03:45
3:1 Нэшвилл - Виктор Арвидссон - 3 (Майк Фишер - 4, Джеймс Нил - 3), 13:08
3-й период
4:1 Нэшвилл - Филип Форсберг - 9 (Маттиас Экхольм - 10, ПиКей Суббан - 10), 16:37, в пустые ворота
 
Первой звездой встречи стал вратарь хозяев Пекка Ринне, сделавший 23 сэйва. Центрфорвард «Хищников» Фредерик Гудро стал вторым в истории НХЛ игроком, который первые три гола в карьере забил в финале Кубка Стэнли: в его активе 9 матчей в регулярном сезоне и 6 — в плей-офф. В 1944-м таким же достижением отметился Джон Хармс из Чикаго. В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли Нэшвилл дома одержал 9 побед при одном поражении. Нападающий гостей Сидни Кросби забил в финале впервые с июня 2009-го.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Lemieux
      Lemieux, 06.06.2017 07:45
    0
    Нэшвиллу надо зацепить игру в гостях. А дома они играют очень продуктивно.
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    Naum1221
      Naum1221, 06.06.2017 08:49
    0
    а на месте Хищников могли бы быть ястребы(
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