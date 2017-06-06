В понедельник в финале Кубка Стэнли «Хищники» обыграли «Пингвинов».
Нэшвилл — Питтсбург - 4:1 (счет в серии — 2:2)
1-й период
1:0 Нэшвилл - Калле Ярнкрок - 2 (Крэйг Смит - 2, Остин Ватсон - 5), 14:51
1:1 Питтсбург - Сидни Кросби - 8 (Брайан Думулин - 4), 15:57
2-й период
2:1 Нэшвилл - Фредерик Гудро - 3 (Райан Эллис - 8, Гарри Золнержик - 2), 03:45
3:1 Нэшвилл - Виктор Арвидссон - 3 (Майк Фишер - 4, Джеймс Нил - 3), 13:08
3-й период
4:1 Нэшвилл - Филип Форсберг - 9 (Маттиас Экхольм - 10, ПиКей Суббан - 10), 16:37, в пустые ворота
Первой звездой встречи стал вратарь хозяев Пекка Ринне, сделавший 23 сэйва. Центрфорвард «Хищников» Фредерик Гудро стал вторым в истории НХЛ игроком, который первые три гола в карьере забил в финале Кубка Стэнли: в его активе 9 матчей в регулярном сезоне и 6 — в плей-офф. В 1944-м таким же достижением отметился Джон Хармс из Чикаго. В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли Нэшвилл дома одержал 9 побед при одном поражении. Нападающий гостей Сидни Кросби забил в финале впервые с июня 2009-го.
Источник — Sport.ua
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