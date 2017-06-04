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Кубок Стэнли. Нэшвилл сократил счет в серии с Питтсбургом

Статистика и видеообзор поединка

  • 04.06.2017 11:43
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НХЛ. Нэшвилл - Питтсбург
© НХЛ. Нэшвилл - Питтсбург
В субботу в третьей встрече финала Кубка Стэнли «Хищники» обыграли «Пингвинов». 
 
Нэшвилл - Питтсбург - 5:1 (счет в серии – 1:2)
1-й период
0:1 Питтсбург - Джейк Гюнцель - 13 (Йан Коул - 9, Сидни Кросби - 16), 02:46 
2-й период
1:1 Нэшвилл - Роман Йоси - 6 (Калле Ярнкрок - 4, Маттиас Экхольм - 9), 05:51, в большинстве
2:1 Нэшвилл - Фредерик Гудро - 2 (Остин Ватсон - 4, Роман Йоси - 7), 06:33
3:1 Нэшвилл - Джеймс Нил - 6 (Виктор Арвидссон - 10, Роман Йоси - 8), 19:37
3-й период
4:1 Нэшвилл - Крэйг Смит - 1, 04:54
5:1 Нэшвилл - Маттиас Экхольм - 1 (Калле Ярнкрок - 5, Кольтон Сиссонс - 6), 13:10, в большинстве
 
22-летний нападающий гостей Джейк Гюнцель забил в третьем матче подряд, а гол стал для него 13-м в плей-офф. Ему не хватает одного точного броска, чтобы сравняться по числу шайб в плей-офф для новичка с рекордом Дино Сиссарелли 1981 года (14). Всего в этом сезоне в 95 матчах регулярного сезона и плей-офф Гюнцель забросил 50 шайб. Его одноклубник Сидни Кросби набрал 160-е очко в плей-офф и сравнялся по этому показателю с Майком Босси, Горди Хоу, Бобби Смитом и Элом Макиннисом на 20-м месте в истории. Нэшвилл выиграл восемь из девяти домашних матчей в плей-офф с общей разницей шайб 30-14.

По оценкам городского департамента полиции, посмотреть третий матч финала на улицах Нэшвилла собрались более 50000 человек. С задачей охраны порядка более чем достойно справились всего 100 полицейских. За весь вечер произошло только 11 задержаний: семеро не рассчитали собственные силы с выпивкой, троих замели за фальшивые билеты, и одного - за запуск дрона над собравшейся толпой.

Источник — Sport.ua

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