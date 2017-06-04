В субботу в третьей встрече финала Кубка Стэнли «Хищники» обыграли «Пингвинов».

Нэшвилл - Питтсбург - 5:1 (счет в серии – 1:2)

1-й период

0:1 Питтсбург - Джейк Гюнцель - 13 (Йан Коул - 9, Сидни Кросби - 16), 02:46

2-й период

1:1 Нэшвилл - Роман Йоси - 6 (Калле Ярнкрок - 4, Маттиас Экхольм - 9), 05:51, в большинстве

2:1 Нэшвилл - Фредерик Гудро - 2 (Остин Ватсон - 4, Роман Йоси - 7), 06:33

3:1 Нэшвилл - Джеймс Нил - 6 (Виктор Арвидссон - 10, Роман Йоси - 8), 19:37

3-й период

4:1 Нэшвилл - Крэйг Смит - 1, 04:54

5:1 Нэшвилл - Маттиас Экхольм - 1 (Калле Ярнкрок - 5, Кольтон Сиссонс - 6), 13:10, в большинстве

22-летний нападающий гостей Джейк Гюнцель забил в третьем матче подряд, а гол стал для него 13-м в плей-офф. Ему не хватает одного точного броска, чтобы сравняться по числу шайб в плей-офф для новичка с рекордом Дино Сиссарелли 1981 года (14). Всего в этом сезоне в 95 матчах регулярного сезона и плей-офф Гюнцель забросил 50 шайб. Его одноклубник Сидни Кросби набрал 160-е очко в плей-офф и сравнялся по этому показателю с Майком Босси, Горди Хоу, Бобби Смитом и Элом Макиннисом на 20-м месте в истории. Нэшвилл выиграл восемь из девяти домашних матчей в плей-офф с общей разницей шайб 30-14.



По оценкам городского департамента полиции, посмотреть третий матч финала на улицах Нэшвилла собрались более 50000 человек. С задачей охраны порядка более чем достойно справились всего 100 полицейских. За весь вечер произошло только 11 задержаний: семеро не рассчитали собственные силы с выпивкой, троих замели за фальшивые билеты, и одного - за запуск дрона над собравшейся толпой.



