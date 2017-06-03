Борис КОЛЕСНИКОВ: «Новый формат УХЛ будет более молодежным»

Президент ХК «Донбасс» Борис Колесников рассказал о грядущей встрече представителей украинских хоккейных клубов, на которой должна решиться судьба следующего сезона чемпионата Украины.



- Насколько я знаю, сейчас Украинская хоккейная лига проводит серьезную работу с клубами, и ищет формат, который в нынешней экономической ситуации может сохранить большинство клубов и наш чемпионат вообще. Насколько мне известно, то этот формат будет более молодежным. Но больше мы, очевидно, узнаем на общем собрании.



Встреча состоится на следующей неделе. Знаю, что на совет Лиги приглашены представители десяти коллективов. Это и клубы с опытом и историей, и клубы, которые только организовываются: донецкий «Донбасс», ХК «Кременчуг», криворожский «Кривбасс», киевские «Дженералз», харьковское «Динамо», белоцерковский «Белый Барс», команда из Днепра, «Галицкие Львы» из Новояворовска, а также представители инициативных групп по возрождению киевского «Сокола» и по созданию клуба от Одессы и Одесской области.

- Каким вам видится оптимальное количество матчей в сезоне чемпионата Украины?



- Мне кажется, что при 6-8 клубах – это от 40 до 42 матчей. И до 54 матчей при 10 участниках. Даже если играть будут 6-8 команд, то ничего смертельного не произойдет. Знаю, что в Запорожье во Дворце спорта к сентябрю 2018-го года подготовят лед. В Краматорске ледовая площадка заработает уже этой осенью. Хотелось бы увидеть в чемпионате Херсон, Одессу, Калуш. Те города, где, по крайней мере, есть площадки для молодежного хоккея. Опыт игр в Кривом Роге, Дружковке и Харькове, на катках предназначенных для детско-юношеского хоккея, показал, что проводить взрослый чемпионат страны там вполне возможно.