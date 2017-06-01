В среду в финале Кубка Стэнли «Пингвины» обыграли «Хищников».

Питтсбург - Нэшвилл - 4:1 (счет в серии — 2:0)

1-й период

0:1 Нэшвилл - Понтус Аберг - 2 (Виктор Арвидссон - 9, Майк Фишер - 3), 12:57

1:1 Питтсбург - Джейк Гюнцель - 11 (Конор Шири - 5, Крис Куниц - 6), 16:36

3-й период

2:1 Питтсбург - Джейк Гюнцель - 12 (Брайан Раст - 2, Рон Хэйнси - 5), 00:10

3:1 Питтсбург - Скотт Уилсон - 3 (Фил Кессел - 13, Мэтт Каллен - 7), 03:13

4:1 Питтсбург - Евгений Малкин - 9 (Крис Куниц - 7, Йан Коул - 8), 03:28

Центрфорвард хозяев Джейк Гюнцель, Первая звезда матча, обошел Брэда Маршана (2011) и Джереми Реника (1990) по числу голов среди новичков в плей-офф. Больше в 1981 году забивал только Дино Сиссарелли (14). На счету Гюнцеля сейчас 12 шайб. Его одноклубник Евгений Малкин (Третья звезда) с 26 очками (9+17) в 21 матче является лучшим бомбардиром нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли. Питтсбург в этом поединке не реализовал ни одного из семи удалений, Нэшвилл не использовал ни один из четырех шансов.



