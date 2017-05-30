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НХЛ. Матч звезд-2018 пройдет в Тампе

Двухдневный звездный уик-энд пройдет на AMALIE Arena 27-28 января

  • 30.05.2017 17:07
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Метки
НХЛ
© НХЛ
 «Матч звезд НХЛ» 2018 года пройдет в Тампе, а «Тампа-Бэй Лайтнинг» будет одним из его организаторов. Мероприятие пройдет на AMALIE Arena 27-28 января и включит в себя конкурсы мастерства и сам «Матч звезд».
 
Формат «Матча звезд» (три на три) останется прежним. Он хорошо себя зарекомендовал во время игр в Нэшвилле (2016) и Лос-Анджелесе (2017). Согласно правилам турнира, «Матч звезд» будет разделен на три 20-минутных поединка, в которых примут участие четыре команды: из Тихоокеанского, Центрального, Атлантического и Столичного дивизионов.
 
«Мы с нетерпением ждем праздника звездного уик-энда в Тампе, - сказал комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн. - Вдобавок к событиям на льду мы планируем ряд мероприятий на открытом воздухе, в которых примут участие местные жители. А фестиваль Gasparilla, как и солнце Флориды, дополнят картину. Мы уверены, что Джеф Винник, «Лайтнинг» и AMALIE Arena блестяще справятся с проведением этого праздника».
 
«Мы рады принять Матч звезд НХЛ 2018 на AMALIE Arena, - сказал председатель и владелец «Лайтнинг» Джефф Виник. - В последние годы мы усердно работали, чтобы превратить Тампу-Бэй в хоккейный рынок. Честь принять Матч звезд подтверждает проделанную работу, однако наша работа еще не завершена. Мы ручаемся, что вместе с НХЛ и лидерами города Матч звезд будет организован на высшем уровне, а игроки, болельщики и партнеры это в полной мере почувствуют».
 
Джефф Виник стал владельцем «Лайтнинг» в марте 2010 года. С тех пор он вложил около $90 млн в AMALIE Arena, а также потратил $13 млн в благотворительные проекты в рамках программы Lightning Community Heroes, почти в три раза увеличив число держателей абонементов (более 14 тысяч). За это время команда трижды играла в финале Восточной конференции, а в 2015 году вышла в финал Кубка Стэнли.
 
«Тампа способна проводить мероприятия мирового уровня лучше, чем кто-либо, так что в Америке не найти лучшего места для Матча звезд, - сказал мэр Тампы Боб Бакхорн. - Здесь каждый найдет для себя что-то: будь то концерт в Curtis Hixon Park, водное такси по бухте или отдых на пляже. Что может лучше хоккейного города с пальмами?».
 
В 2018 году Тампа примет «Матч звезд» во второй раз. Впервые это произошло в 1999 году, когда город и «Лайтнинг» успешно приняли тысячи болельщиков, сотрудников НХЛ и других почетных гостей.

Источник — НХЛ

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