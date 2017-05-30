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Брэндон Боченски завершил карьеру

Нападающий «Барыса» и сборной Казахстана решил больше внимания уделять семье

  • 30.05.2017 15:13
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Нападающий «Барыса» Брэндон Боченски принял решение завершить карьеру игрока в возрасте 35 лет. Хоккеист решил сконцентрироваться на своей семье. Игрок выступал в КХЛ за «Барыс» семь сезонов.
 
Боченски выступал за «Барыс» начиная с 2010 года. За семь сезонов в КХЛ он провёл 399 матчей, в которых набрал 397 (160+237) очков. Этот результат позволил ему стать лучшим иностранным бомбардиром в истории КХЛ, а также занять второе место в списке лучших иностранных снайперов лиги. Кроме того, Брэндон Боченски провел 15 матчей в составе сборной Казахстана, в которых набрал 12 (5+7) очков.
 
В апреле в составе сборной Казахстана Боченски выступал в Киеве на чемпионате мира в дивизионе 1А. 

Источник — Чемпионат

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