Брэндон Боченски завершил карьеру

Нападающий «Барыса» Брэндон Боченски принял решение завершить карьеру игрока в возрасте 35 лет. Хоккеист решил сконцентрироваться на своей семье. Игрок выступал в КХЛ за «Барыс» семь сезонов.

Боченски выступал за «Барыс» начиная с 2010 года. За семь сезонов в КХЛ он провёл 399 матчей, в которых набрал 397 (160+237) очков. Этот результат позволил ему стать лучшим иностранным бомбардиром в истории КХЛ, а также занять второе место в списке лучших иностранных снайперов лиги. Кроме того, Брэндон Боченски провел 15 матчей в составе сборной Казахстана, в которых набрал 12 (5+7) очков.

В апреле в составе сборной Казахстана Боченски выступал в Киеве на чемпионате мира в дивизионе 1А.