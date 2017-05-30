В понедельник в финале Кубка Стэнли «Пингвины» обыграли «Хищников».

Питтсбург - Нэшвилл - 5:3 (счет в серии — 1:0)

1-й период

1:0 Питтсбург - Евгений Малкин - 8 (Тревор Дэйли - 3, Сидни Кросби - 14), 15:32, в большинстве

2:0 Питтсбург - Конор Шири - 1 (Крис Куниц - 4, Сидни Кросби - 15), 16:37

3:0 Питтсбург - Ник Бонино - 3 (Брайан Думулин - 3), 19:43

2-й период

3:1 Нэшвилл - Райан Эллис - 5 (ПиКей Суббан - 9, Майк Фишер - 1), 08:21, в большинстве

3-й период

3:2 Нэшвилл - Кольтон Сиссонс - 6 (Роман Йоси - 6, Калле Ярнкрок - 3), 10:06, в большинстве

3:3 Нэшвилл - Фредерик Гудро - 1 (Остин Ватсон - 3, Майк Фишер - 2), 13:29

4:3 Питтсбург - Джейк Гюнцель - 10 (Мэтт Каллен - 6, Джастин Шульц - 8), 16:43

5:3 Питтсбург - Ник Бонино - 4 (Крис Куниц - 5), 18:58, в пустые ворота

В этой встрече «Пингвины» установили рекорд НХЛ, которым вряд ли могут гордиться. Во втором периоде хоккеисты Питтсбурга ни разу не бросили в створ ворот Пекки Ринне, что случилось впервые в истории решающих серий Кубка Стэнли. Более того, они не беспокоили вратаря гостей и на протяжении большей части заключительного периода. 37 минут шайба не долетала до створа ворот Нэшвилла!

Центрфорвард «Пингвинов» Джейк Гюнцель, Вторая звезда встречи, забил свой 10-й гол в плей-офф и стал лишь пятым новичком в истории Лиги, которому удалось забросить такое количество шайб в своем первом розыгрыше Кубка Стэнли. Ранее таким достижением отметились Дино Сиссарелли (1981), Клод Лемье (1986), Джереми Реник (1990) и Брэд Маршан (2011). С 17-ю очками (10+7) Гюнтцель занимает шестое место в споре бомбардиров плей-офф.



