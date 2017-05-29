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Клуб Вадима Шахрайчука планирует подать заявку на вступление в ВХЛ

Новокузнецкий «Металлург», исключенный из КХЛ, сыграет в ВХЛ

  • 29.05.2017 14:02
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  • 1 комментария
Метки
ХК Металлург Новокузнецк
© ХК Металлург Новокузнецк

После того, как КХЛ разработала стратегический план развития до 2023-го г., из состава лиги были исключены два клуба. ХК «Медвешчак» (Загреб) не подал соответствующие документы для участия в следующем сезоне, а ХК «Металлург» (Новокузнецк) замкнул рейтинг клубов по всем параметрам. 

Тем не менее, новокузнецкая команда, которую тренирует украинский специалист Вадим Шахрайчук, сезон не пропустит. Клуб намерен подать заявку на вступление в ВХЛ.
 


Состав КХЛ на следующий сезон выглядит следующим образом.


Конференция Восток

Дивизион Боброва Дивизион Тарасова
«Динамо» (Минск) «Витязь» (Подмосковье)
«Динамо» (Рига) «Динамо» (Москва)
«Йокерит» (Хельсинки) «Локомотив» (Ярославль)
СКА (Санкт-Петербург) «Северсталь» (Череповец)
«Слован» (Братислава) «Торпедо» (Нижегородская область)
«Спартак» (Москва) ХК «Сочи» (Сочи)
  ЦСКА (Москва)
Конференция Запад
Дивизион Харламова Дивизион Чернышёва
«Автомобилист» (Екатеринбург) «Авангард» (Омская область)
«Ак Барс» (Казань) «Адмирал» (Владивосток)
«Лада» (Тольятти) «Амур» (Хабаровск)
«Металлург» (Магнитогорск) «Барыс» (Астана)
«Нефтехимик» (Нижнекамск) «Куньлунь Ред Стар» (Пекин)
«Трактор» (Челябинск) «Салават Юлаев» (Уфа)
«Югра» (Ханты-Мансийск) «Сибирь» (Новосибирская область)

 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Naum1221
    online
      Naum1221, 29.05.2017 14:29
    0
    а конференции вы не перепуали местами?
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