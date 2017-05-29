Клуб Вадима Шахрайчука планирует подать заявку на вступление в ВХЛ

После того, как КХЛ разработала стратегический план развития до 2023-го г., из состава лиги были исключены два клуба. ХК «Медвешчак» (Загреб) не подал соответствующие документы для участия в следующем сезоне, а ХК «Металлург» (Новокузнецк) замкнул рейтинг клубов по всем параметрам.



Тем не менее, новокузнецкая команда, которую тренирует украинский специалист Вадим Шахрайчук, сезон не пропустит. Клуб намерен подать заявку на вступление в ВХЛ.



❗️ Официально: «Металлург» планирует подавать заявку на выступление в ВХЛ. Планируется, что «Кузнецкие Медведи» продолжат выступление в МХЛ. pic.twitter.com/oxThXroirL — Металлург Нк (@MetallurgNk) May 29, 2017



Состав КХЛ на следующий сезон выглядит следующим образом.



Конференция Восток

Дивизион Боброва Дивизион Тарасова «Динамо» (Минск) «Витязь» (Подмосковье) «Динамо» (Рига) «Динамо» (Москва) «Йокерит» (Хельсинки) «Локомотив» (Ярославль) СКА (Санкт-Петербург) «Северсталь» (Череповец) «Слован» (Братислава) «Торпедо» (Нижегородская область) «Спартак» (Москва) ХК «Сочи» (Сочи) ЦСКА (Москва)