Клуб Вадима Шахрайчука планирует подать заявку на вступление в ВХЛ

После того, как КХЛ разработала стратегический план развития до 2023-го г., из состава лиги были исключены два клуба. ХК «Медвешчак» (Загреб) не подал соответствующие документы для участия в следующем сезоне, а ХК «Металлург» (Новокузнецк) замкнул рейтинг клубов по всем параметрам.
Тем не менее, новокузнецкая команда, которую тренирует украинский специалист Вадим Шахрайчук, сезон не пропустит. Клуб намерен подать заявку на вступление в ВХЛ.
❗️ Официально: «Металлург» планирует подавать заявку на выступление в ВХЛ. Планируется, что «Кузнецкие Медведи» продолжат выступление в МХЛ. pic.twitter.com/oxThXroirL— Металлург Нк (@MetallurgNk) May 29, 2017
Состав КХЛ на следующий сезон выглядит следующим образом.
Конференция Восток
|Дивизион Боброва
|Дивизион Тарасова
|«Динамо» (Минск)
|«Витязь» (Подмосковье)
|«Динамо» (Рига)
|«Динамо» (Москва)
|«Йокерит» (Хельсинки)
|«Локомотив» (Ярославль)
|СКА (Санкт-Петербург)
|«Северсталь» (Череповец)
|«Слован» (Братислава)
|«Торпедо» (Нижегородская область)
|«Спартак» (Москва)
|ХК «Сочи» (Сочи)
|ЦСКА (Москва)
|Дивизион Харламова
|Дивизион Чернышёва
|«Автомобилист» (Екатеринбург)
|«Авангард» (Омская область)
|«Ак Барс» (Казань)
|«Адмирал» (Владивосток)
|«Лада» (Тольятти)
|«Амур» (Хабаровск)
|«Металлург» (Магнитогорск)
|«Барыс» (Астана)
|«Нефтехимик» (Нижнекамск)
|«Куньлунь Ред Стар» (Пекин)
|«Трактор» (Челябинск)
|«Салават Юлаев» (Уфа)
|«Югра» (Ханты-Мансийск)
|«Сибирь» (Новосибирская область)
Источник — Sport.ua
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