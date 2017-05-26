Сергей ВАРЛАМОВ: «Причина снятия трех клубов одна - финансы»

Исполнительный директор Украинской хоккейной лиги Сергей Варламов прокомментировал Sport.uа отказ сразу трех клубов от участия в сезоне 2017/18, а также рассказал о том, каким может быть выход из создавшейся ситуации.

«Как я могу объяснить снятие сразу трех клубов в один день? Я не думаю, что это заговор. Клубы не смогли найти финансовую поддержку и, наверное, уходя в отпуск, понимали, что им будет тяжело заявиться на следующий сезон. Почему все объявили в один день? Не знаю. Может, цепная реакция – одни последовали примеру других. Это, наверное, нужно спрашивать у руководителей клубов».

«Я считаю, что с такими заявлениями можно было повременить. Подготовка к сезону начинается через месяц, и за это время можно было попробовать найти инвесторов, поддержку. Не исключено, что так и произойдет и кто-то все-таки заявится в УХЛ. Уверен, что руководители клубов не будут этот месяц сидеть сложа руки. В свою очередь, лига со своей стороны попытается им помочь».

«Могу сказать, что причина снятия «Витязя», «Кривбасса» и «Дженералз» одна – тяжелая финансовая ситуация. Сейчас такое время, что в хоккей, к сожалению, никто не хочет вкладываться. От государства тоже нет никакой помощи».

«Мы проводим работу и надеемся, что следующий сезон состоится. В Киеве и Харькове есть инициативные группы по возрождению «Сокола» и «Динамо». Мы ждем, от них официальной информации. Также есть заинтересованность о создании команды в Днепре и Одессе. Как вы знаете, Одесса получила право провести юношеский чемпионат мира в 2018-м году. Надеемся, что это станет определенным толчком для того, чтобы инвестировать в хоккей в этом городе».

«Есть ли дедлайн, когда будет понятно, состоится сезон или нет? Мы готовы войти в положение клубов и инвесторов, которые хотят участвовать в УХЛ. Но понятно, что слишком долго мы ждать не сможем. Если не наберется достаточное количество команд для проведения чемпионата – УХЛ передаст права на проведение турнира обратно в федерацию хоккея Украины», - сказал Сергей Варламов.