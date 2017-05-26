Белый Барс отказался играть в УХЛ в следующем сезоне

Заявление хоккейного клуба «Белый Барс», опубликованное на официально сайте:

Хоккейный клуб «Белый Барс» успешно существует и развивается в городе Белая Церковь на протяжении вот уже более шести лет. В рамках нашего проекта создана детско-юношеская спортивная хоккейная школа, в которой успешно занимаются более 150 учащихся. Также взрослая команда нашего клуба принимала участие во всех чемпионатах Украины на протяжении этого срока.

харьковский «Витязь» и Как известно, что по состоянию на вчерашний день три клуба, которые являются членами Украинской хоккейной лиги – криворожский «Кривбасс» киевские «Дженералз» приостанавливают свою деятельность и не будут принимать участие в предстоящем чемпионате УХЛ 2017/2018.

Несмотря на сложившуюся ситуацию хоккейный клуб «Белый Барс», г. Белая Церковь, не собирается прекращать свою деятельность и продолжает подготовку к будущему сезону.

Костяк нашей команды составляют молодые ребята 1999-2000 годов рождения. За последние два сезона наши игроки набрались серьезного опыта и возмужали, выступая за взрослую команду в чемпионате Украины.

Поэтому, исходя из текущих обстоятельств и, учитывая наши возможности и желание развивать украинский хоккей, а также соответствуя нормам регламента, хоккейный клуб «Белый Барс» заявляет, что наша основная команда в следующем сезоне сосредоточит свои усилия на выступлении в чемпионате Юниорской хоккейной лиги Украины (ЮХЛ U20).