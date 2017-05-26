Белый Барс отказался играть в УХЛ в следующем сезоне

Заявление хоккейного клуба «Белый Барс», опубликованное на официально сайте:
Хоккейный клуб «Белый Барс» успешно существует и развивается в городе Белая Церковь на протяжении вот уже более шести лет. В рамках нашего проекта создана детско-юношеская спортивная хоккейная школа, в которой успешно занимаются более 150 учащихся. Также взрослая команда нашего клуба принимала участие во всех чемпионатах Украины на протяжении этого срока.
Как известно, что по состоянию на вчерашний день три клуба, которые являются членами Украинской хоккейной лиги – криворожский «Кривбасс», харьковский «Витязь» и киевские «Дженералз» приостанавливают свою деятельность и не будут принимать участие в предстоящем чемпионате УХЛ 2017/2018.
Несмотря на сложившуюся ситуацию хоккейный клуб «Белый Барс», г. Белая Церковь, не собирается прекращать свою деятельность и продолжает подготовку к будущему сезону.
Костяк нашей команды составляют молодые ребята 1999-2000 годов рождения. За последние два сезона наши игроки набрались серьезного опыта и возмужали, выступая за взрослую команду в чемпионате Украины.
Поэтому, исходя из текущих обстоятельств и, учитывая наши возможности и желание развивать украинский хоккей, а также соответствуя нормам регламента, хоккейный клуб «Белый Барс» заявляет, что наша основная команда в следующем сезоне сосредоточит свои усилия на выступлении в чемпионате Юниорской хоккейной лиги Украины (ЮХЛ U20).
Источник — ХК Белый Барс
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.