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ЧМ-2017. Топ-10 лучших голов

Видео лучших голов, забитых на чемпионате мира-2017

  • 26.05.2017 11:20
  • 172 просмотров
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Метки
ЧМ-2017. Топ-10 лучших голов

Предстаdляем вашему вниманию десятку самых красивых шайб, заброшенных на чемпионате мира по хоккею, который проходил в Германии и Франции:

Источник — Sport.ua

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