В четверг в финале Восточной конференции «Пингвины» обыграли «Сенаторов».

Питтсбург - Оттава - 3:2 (2ОТ; счет в серии — 4:3)

2-й период

1:0 Питтсбург - Крис Куниц - 1 (Конор Шири - 4, Мэтт Каллен - 5), 09:55

1:1 Оттава - Марк Стоун - 5 (Эрик Карлссон - 15, Жан-Габриэль Пажо - 2), 10:15

3-й период

2:1 Питтсбург - Джастин Шульц - 3 (Фил Кессел - 12, Крис Куниц - 3), 11:44, в большинстве

2:2 Оттава - Райан Дзингель - 2 (Эрик Карлссон - 16, Кайл Тёррис - 6), 14:41

2-й овертайм

3:2 Питтсбург - Крис Куниц - 2 (Сидни Кросби - 13, Джастин Шульц - 7), 05:09

Левый крайний хозяев Крис Куниц вовремя вспомнил, как нужно забивать. До этого он не забрасывал шайбы с февраля, на протяжении 35 игр (а в плей-офф — с прошлогоднего финала Востока). Зато теперь отметился дублем и стал Первой звездой поединка, выведя Питтсбург в финал Кубка Стэнли второй раз кряду. К слову, последний раз трофей дважды подряд выигрывал Детройт в 1997-м и 1998-м. Оттава в своей истории пока так ни разу не выиграла матч №7 (6 поражений, в т.ч. 5 — на выезде). Следует отметить, что встреча стала 41-м матчем №7 в истории Кубка Стэнли, который завершился в овертайме: хозяева выиграли 21, гости — 20.

В финале Питтсбург сыграет с Нэшвиллом и будет иметь преимущество домашнего льда:

Матч №1: 29 мая, понедельник (Питтсбург)

Матч №2: 31 мая, среда (Питтсбург)

Матч №3: 3 июня, суббота (Нэшвилл)

Матч №4: 5 июня, понедельник (Нэшвилл)

Матч №5: 8 июня, четверг (Питтсбург)

Матч №6: 11 июня, воскресенье (Нэшвилл)

Матч №7: 14 июня, среда (Питтсбург)



