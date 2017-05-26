В четверг в финале Восточной конференции «Пингвины» обыграли «Сенаторов».
Питтсбург - Оттава - 3:2 (2ОТ; счет в серии — 4:3)
2-й период
1:0 Питтсбург - Крис Куниц - 1 (Конор Шири - 4, Мэтт Каллен - 5), 09:55
1:1 Оттава - Марк Стоун - 5 (Эрик Карлссон - 15, Жан-Габриэль Пажо - 2), 10:15
3-й период
2:1 Питтсбург - Джастин Шульц - 3 (Фил Кессел - 12, Крис Куниц - 3), 11:44, в большинстве
2:2 Оттава - Райан Дзингель - 2 (Эрик Карлссон - 16, Кайл Тёррис - 6), 14:41
2-й овертайм
3:2 Питтсбург - Крис Куниц - 2 (Сидни Кросби - 13, Джастин Шульц - 7), 05:09
Левый крайний хозяев Крис Куниц вовремя вспомнил, как нужно забивать. До этого он не забрасывал шайбы с февраля, на протяжении 35 игр (а в плей-офф — с прошлогоднего финала Востока). Зато теперь отметился дублем и стал Первой звездой поединка, выведя Питтсбург в финал Кубка Стэнли второй раз кряду. К слову, последний раз трофей дважды подряд выигрывал Детройт в 1997-м и 1998-м. Оттава в своей истории пока так ни разу не выиграла матч №7 (6 поражений, в т.ч. 5 — на выезде). Следует отметить, что встреча стала 41-м матчем №7 в истории Кубка Стэнли, который завершился в овертайме: хозяева выиграли 21, гости — 20.
В финале Питтсбург сыграет с Нэшвиллом и будет иметь преимущество домашнего льда:
Матч №1: 29 мая, понедельник (Питтсбург)
Матч №2: 31 мая, среда (Питтсбург)
Матч №3: 3 июня, суббота (Нэшвилл)
Матч №4: 5 июня, понедельник (Нэшвилл)
Матч №5: 8 июня, четверг (Питтсбург)
Матч №6: 11 июня, воскресенье (Нэшвилл)
Матч №7: 14 июня, среда (Питтсбург)
Источник — Sport.ua
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Крутецька була серія. І насправді Оттава сама винна - треба було 4-й матч вдома вигравати, але дали чемпіонам шанс, яким ті й скористалися. З іншого боку, якби не Андерсон, то канадці раніше б закінчили. З Хижаками буде також дуже, дуже непросто, бо вони в захисті грають не гірше за Сенаторів. Та все ж таки вірю, що 5 КС Пінгвінам підкориться вже цього червня!
Gooooooooooooo Pens!!!
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