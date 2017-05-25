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ХК Кривбасс отказался от участия в чемпионате Украины

Третий клуб за день отказался выступать в чемпионате Украины

  • 25.05.2017 22:37
  • 887 просмотров
  • 6 комментария
Метки
ХК Кривбасс
© ХК Кривбасс

Еще один хоккейный клуб отказался от участия в чемпионате Украины в новом сезоне. Вслед за «Дженералз» и «Витязем» отказался и ХК «Кривбасс».

«25 мая 2017 года на собрании руководства хоккейного клуба «Кривбасс» было принято решение, что наша команда не будет принимать участие в предстоящем сезоне УХЛ 2017/18.

На решение руководства повлияло отсутствие заинтересованности со стороны администрации Кривого Рога и местных инвесторов, с которыми велись длительные переговоры по сохранению и развитию клуба и хоккея в регионе в целом.

Хоккейный клуб «Кривбасс» от всего сердца благодарит тренерский и административный состав команды, наших игроков, пресс-службу и уже ставший родным Кривой Рог. Хочется особенно отметить наших дорогих болельщиков. Пожалуй, лучших болельщиков в украинском хоккее. Спасибо за веру в нас и огромную поддержку, которую вы оказывали нам как на льду, так и за его пределами!

P.S. На данный момент клуб не имеет задолженностей ни перед игроками, ни перед поставщиками и партнерами», - говорится в сообщении на странице клуба в Facebook.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Odessa_Geroi
      Odessa_Geroi, 25.05.2017 23:04
    -4
    Ну вот, валили памятники Ленину, а в итоге попали в спорт, медицину, детей и спорт.
    Промышленность тоже кстати завалили.
    Этож надо так наскакать было.
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    ihateyoubaby
      ihateyoubaby, 25.05.2017 23:07
    +4
    в общем я попроющаюсь с этим ресурсом. был норм сайт, а теперь хуже цензора
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    Igor Kelbas
      Igor Kelbas, 25.05.2017 23:16
    -4
    Жесть... Умирает на глазах, к сожалению, украинский хоккей. До чего довели вашу страну восточные узурпаторы.
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    Vadim Kuzmenko
      Vadim Kuzmenko, 25.05.2017 23:32
    +1
    Igor Kelbas, 25.05.2017 23:16
    Жесть... Умирает на глазах, к сожалению, украинский хоккей. До чего довели вашу страну восточные узурпаторы.
    Умирает так и не родившись!
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    Yaroslav Polishchuk
      Yaroslav Polishchuk, 25.05.2017 23:42
    0
    ihateyoubaby, 25.05.2017 23:07
    в общем я попроющаюсь с этим ресурсом. был норм сайт, а теперь хуже цензора
    а что не так?
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    Трактор
    online
      Трактор, 25.05.2017 23:52
    0
    А тут уже регламент ИИХФ не позволяет проводить нац чемпионат или нет?
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