ХК Кривбасс отказался от участия в чемпионате Украины

Еще один хоккейный клуб отказался от участия в чемпионате Украины в новом сезоне. Вслед за «Дженералз» и «Витязем» отказался и ХК «Кривбасс».

«25 мая 2017 года на собрании руководства хоккейного клуба «Кривбасс» было принято решение, что наша команда не будет принимать участие в предстоящем сезоне УХЛ 2017/18.

На решение руководства повлияло отсутствие заинтересованности со стороны администрации Кривого Рога и местных инвесторов, с которыми велись длительные переговоры по сохранению и развитию клуба и хоккея в регионе в целом.

Хоккейный клуб «Кривбасс» от всего сердца благодарит тренерский и административный состав команды, наших игроков, пресс-службу и уже ставший родным Кривой Рог. Хочется особенно отметить наших дорогих болельщиков. Пожалуй, лучших болельщиков в украинском хоккее. Спасибо за веру в нас и огромную поддержку, которую вы оказывали нам как на льду, так и за его пределами!

P.S. На данный момент клуб не имеет задолженностей ни перед игроками, ни перед поставщиками и партнерами», - говорится в сообщении на странице клуба в Facebook.