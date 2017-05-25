Игорь КУГУТ: «Очень хочется выиграть Континентальный кубок»

В субботу 20 мая завершился ледовый сезон ХК «Донбасс». Для первой команды сезон закончился еще раньше – 7 апреля дончане обыграли «Кременчук», и стали пятикратными чемпионами Украины. О том, как отдыхают игроки основного состава «Донбасса», нам уже рассказал Сергей Бабинец. Теперь на вопросы пресс-службы ответил защитник дончан Игорь Кугут.

- Я пока еще не отдыхал, можно сказать, занят был домашними делами. Планируем в начале июня на море отдохнуть семьей. Сейчас единственное, на что хватало времени – следил за чемпионатом мира, болел за канадцев.

- Победа шведов стала неожиданностью?

- Да нет, встретились две классные команды, победили те, у кого больше получалось. Я сам матч не смог посмотреть, но даже в хайлайтах было видно как здорово сыграна канадская сборная – мне это очень понравилось. Вообще отличная игра.

- Пока будете в отпуске, будете как-то поддерживать форму?

- Конечно. Я хожу в зал регулярно, если есть возможность, выхожу на лед. Форму надо поддерживать, иначе трудно будет в сезон вкатываться. В отпуске послаблений давать не надо.

- Вы поддерживаете с кем-то из партнеров контакты в межсезонье?

- Да, регулярно созваниваюсь с Артемом Бондаревым, с Дмитрием Нименко. А так всегда на связи через смс.

- Какие цели ставите для себя на следующий сезон?

- Если ты выступаешь за «Донбасс», цель всегда одна – только первое место. Очень хочется выиграть Континентальный кубок, если честно. В прошлом сезоне не получилось, но мы не собираемся сдаваться. И победа в чемпионате Украины – это даже не обсуждается. Только первое место.

Перед собой цели тоже только максимальные надо ставить, иначе какой вообще смысл играть?