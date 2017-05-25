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ХК Дженералз не будет участвовать в УХЛ в следующем сезоне

Официальное обращение руководства киевского клуба

  • 25.05.2017 17:04
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  • 1 комментария
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ХК Дженералз не будет участвовать в УХЛ в следующем сезоне
Обращение руководства ХК «Дженералз», опубликованное на официальной странице в Фейсбуке: 
 
В связи с тем, что ни руководство города, ни руководство профильного министерства не заинтересованы в развитии спорта и в частности хоккея в столице Украины, руководство ХК «Дженералз» не рассматривает участие клуба в будущем сезоне Украинской хоккейной лиги.
 
Дженералз в последние два сезона оставались единственным действующим профессиональным хоккейным клубом в Киеве, достойно представляя город в рамках чемпионатов Украины по хоккею. Не смотря на небольшую, по меркам других команд, историю клуба Генералы успели завоевать бронзовые медали (сезон 2014-2015 гг.), а в сезоне 2015-2016 стали вице-чемпионами Украины.
 
Отсутствие элементарной заинтересованности в развитии хоккея, не говоря уже о комплексной стратегии, у чиновнического аппарата КГГА и руководства министерства спорта отрицательно сказывается на функционировании не только нашего клуба, но всей системы столичного хоккея.
 
С уважением и благодарностью ко всем болельщикам клуба, и с надеждой на понимание.

Напомним, ранее от участия в УХЛ отказался харьковский «Витязь».

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    tarasbulba007
      tarasbulba007, 25.05.2017 17:42
    +1
    А зачем мэру Кличко хоккей... Он на велике кататься любит...
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