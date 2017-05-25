ХК Дженералз не будет участвовать в УХЛ в следующем сезоне

Обращение руководства ХК «Дженералз», опубликованное на официальной странице в Фейсбуке:

В связи с тем, что ни руководство города, ни руководство профильного министерства не заинтересованы в развитии спорта и в частности хоккея в столице Украины, руководство ХК «Дженералз» не рассматривает участие клуба в будущем сезоне Украинской хоккейной лиги.

Дженералз в последние два сезона оставались единственным действующим профессиональным хоккейным клубом в Киеве, достойно представляя город в рамках чемпионатов Украины по хоккею. Не смотря на небольшую, по меркам других команд, историю клуба Генералы успели завоевать бронзовые медали (сезон 2014-2015 гг.), а в сезоне 2015-2016 стали вице-чемпионами Украины.

Отсутствие элементарной заинтересованности в развитии хоккея, не говоря уже о комплексной стратегии, у чиновнического аппарата КГГА и руководства министерства спорта отрицательно сказывается на функционировании не только нашего клуба, но всей системы столичного хоккея.