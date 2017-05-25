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ХК Витязь отказался от участия в следующем чемпионате

Хоккейный клуб из Харькова не имеет средств для участия в сезоне 2017/2018

  • 25.05.2017 11:36
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hcvityaz.com.ua
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Хоккейный клуб «Витязь» (Харьков) не будет участвовать в следующем сезоне чемпионата Украинской хоккейной лиги из-за отсутствия должного финансирования и помощи со стороны города и партнеров. Об этом сказано в официальном заявлении клуба, которое размещено на сайте клуба. Приводим текст полностью.

«Реальности ХК «Витязь»!
На сегодняшний день руководством харьковской команды принято решение о неучастии «Витязя» в чемпионате УХЛ 2017/2018.
 
Это решение далось клубу непросто, так как наш коллектив представлял город Харьков в главном чемпионате страны последние три года. Но, к огромному сожалению, вся работа по привлечению инвесторов, спонсоров и партнеров не увенчалась успехом. Клуб так и не смог найти руку помощи.
 
Многократные обращения клуба как к городским властям, так и к областным, не нашли понимания и поддержки. Ни город Харьков, ни областной совет не смогли хоть чем-то помочь нашей команде. Стоит заметить, что весь прошлый сезон клуб играл без поддержки города и области! Также клуб не получал никаких льгот и дотаций, как со стороны государственных властей, так со стороны частных лиц.
 
Хотелось бы отметить единственного человека, который откликнулся на просьбы «Витязя» о помощи – это харьковский депутат Добкин. Он внёс свой вклад – пусть даже небольшой, но вклад в существование команды!
 
Все остальные обращения клуба к коммерческим структурам были отклонены. Отказы мотивировались разными причинами.
 
Из-за полного отсутствия помощи в финансировании, клуб имеет ряд задолженностей и перед игроками, и перед другими партнёрами, которые предоставляли услуги «Витязю». Это не даёт возможности строить планы на следующий сезон.
 
Клуб выражает благодарность спортсменам, ребятам которые несмотря ни на что продолжали играть и выходить на лёд – защищали честь нашего города! Вот только самому городу это оказалось не нужным...», — сказано в заявлении.
 
Напомним, что в сезоне 2016/2017 «Витязь» закончил чемпионат Украины на последнем шестом месте. В сезонах 2014/2015 и 2015/2016 харьковский клуб играл в полуфинале плей-офф национального первенства.

Источник — Sport.ua

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