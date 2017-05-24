Во вторник в шестой встрече финала Восточной конференции «Сенаторы» обыграли «Пингвинов».
Оттава - Питтсбург - 2:1 (счет в серии – 3:3)
2-й период
0:1 Питтсбург - Евгений Малкин - 7 (Йан Коул - 7, Скотт Уилсон - 3), 04:51
1:1 Оттава - Бобби Райан - 6 (Кайл Тёррис - 5, Эрик Карлссон - 14), 13:15, в большинстве
3-й период
2:1 Оттава - Майк Хоффман - 6 (Фредрик Классон - 3, Кларк Макартур - 6), 01:34
Вратарь хозяев Крэйг Андерсон, Третья звезда матча, отразил 45 бросков и помог Оттаве продлить серию. Центрфорвард «Пингвинов» Евгений Малкин остается лучшим бомбардиром плей-офф. У него 24 очка, и он седьмой в списке снайперов (7). Питтсбург выиграл девять матчей №7 и проиграл семь, однако дома это соотношение выглядит плохо: три победы против семи поражений. А после поражений в матчах №6 «Пингвины» не выиграли ни одной седьмой игры (0-7). Правда, «Сенаторы» вообще ни разу не выигрывали матчи №7 (0-5). Четыре из них они проиграли на выезде.
Источник — Sport.ua
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