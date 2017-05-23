В понедельник в финале Западной конференции «Хищники» обыграли «Уток».
Нэшвилл - Анахайм - 6:3 (счет в серии — 4:2)
1-й период
1:0 Нэшвилл - Остин Ватсон - 3 (Янник Вебер - 1, Мэтт Ирвин - 2), 01:21
2:0 Нэшвилл - Кольтон Сиссонс - 3 (Понтус Аберг - 2), 08:47
2-й период
2:1 Анахайм - Ондрей Касе - 2 (Райан Гецлаф - 11, Сами Ватанен - 4), 04:45
3-й период
3:1 Нэшвилл - Кольтон Сиссонс - 4 (Понтус Аберг - 3, Филип Форсберг - 7), 03:00
3:2 Анахайм - Крис Вагнер - 3 (Ник Кердилес - 1, Антуан Верметт - 2), 05:00
3:3 Анахайм - Кэм Фаулер - 2 (Сами Ватанен - 5), 08:52
4:3 Нэшвилл - Кольтон Сиссонс - 5 (Калле Ярнкрок - 2), 14:00
5:3 Нэшвилл - Филип Форсберг - 8 (Вернон Фиддлер - 1), 17:38, в пустые ворота
6:3 Нэшвилл - Остин Ватсон - 4 (Райан Эллис - 7), 18:26, в пустые ворота
Нэшвилл стал первым финалистом Кубка Стэнли и ждет соперника — им станет победитель пары Питтсбург — Оттава («Пингвины» ведут 3-2). Для «Хищников» финал станет первым в клубной истории. Первой звездой матча стал центрфорвард хозяев Кольтон Сиссонс, оформивший свой первый хет-трик в плей-офф. Левый крайний Нэшвилла Филип Форсберг установил клубный рекорд по заброшенным шайбам в одном розыгрыше Кубка Стэнли - восемь.
Источник — Sport.ua
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