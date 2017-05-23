ЧМ-2018. Составы всех групп

После завершившегося ЧМ-2017 стали известны составы всех групп в каждом из дивизионов на следующие турниры. Итак, элита мирового хоккея за звание чемпиона мира поспорит в Дании 4-20 мая 2018-го.
Группа А (Копенгаген): Россия, Швеция, Чехия, Швейцария, Белоруссия, Словакия, Франция и Австрия.
Группа В (Хернинг): Канада, Финляндия, США, Германия, Норвегия, Латвия, Дания и Южная Корея.
Дивизион I-A (Будапешт, Венгрия, 22-28 апреля 2018):
Словения, Италия, Казахстан, Польша, Венгрия, Великобритания.
Дивизион I-В (Каунас, Литва, 22-28 апреля 2018):
Украина, Япония, Литва, Эстония, Хорватия, Румыния.
Дивизион II-A (Тибург, Нидерланды, 23-29 апреля 2018):
Нидерланды, Австралия, Сербия, Бельгия, Исландия, Китай.
Дивизион II-В (Мадрид, Испания, 16-22 апреля 2018):
Испания, Новая Зеландия, Израиль, КНДР, Мексика, Люксембург.
Дивизион III (Кейптаун, ЮАР, 16-22 апреля 2018):
Турция, Болгария, Грузия, Гонконгg, ЮАР, Китайский Тайбэй.
Что касается категории U20, то турниры в ней пройдут в следующие сроки.
ЧМ U20 (Баффало, США, 26 декабря 2017 - 5 января 2018):
Группа A: США, Канада, Дания, Словакия, Финляндия.
Группа B: Россия, Швеция, Чехия, Швейцария, Беларусь.
Дивизион I-А (Куршевель, Марибель, Франция, 10-17 декабря 2017):
Латвия, Германия, Франция, Казахстан, Австрия, Венгрия.
Дивизион I-В (Блед, Словения, 9-15 декабря 2017):
Норвегия, Польша, Словения, Италия, Украина, Литва.
В категории U18 наша сборная будет играть дома. Турнир Дивизиона I-В пройдет в Одессе 14-20 апреля будущего года.
Состав участников: Венгрия, Австрия, Япония, Италия, Украина, Румыния.
Источник — Sport1
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