ЧМ-2018. Составы всех групп

Судячи з заголовку до матчу з Шахтарем готується один Гармаш, а інші...

Слушай не зря у тебя на аватаре клоун !!!!Ох и посмешил ))))) Сразу Янг Бойс в голову пришел !!!!...

Думаю, уже все команды мечтают в группу Шахтера попасть, обьективно - 3я корзина здесь должна был...