В воскресенье в финале Восточной конференции «Пингвины» разгромили «Сенаторов».
Питтсбург - Оттава - 7:0 (счет в серии — 3:2)
1-й период
1:0 Питтсбург - Олли Мяяття - 2 (Брайан Раст - 1), 08:14
2:0 Питтсбург - Сидни Кросби - 7 (Тревор Дэйли - 2, Евгений Малкин - 15), 12:03, в большинстве
3:0 Питтсбург - Брайан Раст - 6 (Ник Бонино - 2, Картер Роуни - 1), 16:04
4:0 Питтсбург - Скотт Уилсон - 2 (Картер Роуни - 2, Ник Бонино - 3), 18:17
2-й период
5:0 Питтсбург - Мэтт Каллен - 2 (Марк Стрейт - 2, Картер Роуни - 3), 01:54
3-й период
6:0 Питтсбург - Фил Кессел - 7 (Сидни Кросби - 12, Евгений Малкин - 16), 00:50, в большинстве
7:0 Питтсбург - Тревор Дэйли - 1 (Фил Кессел - 11, Евгений Малкин - 17), 08:49, в большинстве
Вратарь хозяев Мэттью Мюррэй, Третья звезда матча, сделал 25 сэйвов. За 24 встречи в плей-офф он отыграл «на ноль» второй раз. Центрфорвард «Пингвинов» Евгений Малкин провел 141-й матч в плей-офф за Питтсбург и обошел по этому показателю Яромира Ягра (140), выйдя на первое место в истории клуба. Сидни Кросби провел 140-й матч и сравнялся с Ягром. Также российский форвард вышел на второе место в истории «Пингвинов» по числу голевых передач в плей-офф (98), обойдя Марио Лемье (96). На первом месте со 100 передачами остается Кросби, который стал 22-м игроком в истории НХЛ, достигшим такого рубежа. Команда, выигрывающая пятый матч серии при счете 2-2, в 198 случаях из 252 выходила в следующий раунд, в том числе пять раз из пяти в этом розыгреше Кубка Стэнли.
Источник — Sport.ua
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