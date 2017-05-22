Олег ЗНАРОК: «Долго будем помнить игру с Канадой»

Главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок после победы над Финляндией (5:3) в матче за третье место чемпионата мира по хоккею-2017 оценил игру новичков национальной команды.

– Довольны дебютантами чемпионатов мира, набравшими большое количество очков?

– Новички? Это все неплохо, но вчерашняя игра стоит особняком. Мы долго будем помнить ее.

– Разобрали эпизоды с Канадой, когда шайба попадала к канадцам от Плотникова и Ткачева?

– От Плотникова просто отскочила – стечение обстоятельств, а Ткача накрыли – да.

– Кто вас удивил на этом турнире?

– У нас на самом деле была очень хорошая команда. Я давно такой не видел. Молодая. Я думаю, за ней будущее.

– Большинство не сможет сыграть на Олимпиаде.

– Новички приобрели здесь огромный опыт.