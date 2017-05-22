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Олег ЗНАРОК: «Долго будем помнить игру с Канадой»

Наставник сборной России по хоккею поделился мнением об игре новичков команды

  • 22.05.2017 08:09
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ya.ru. Олег Знарок
© ya.ru. Олег Знарок

Главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок после победы над Финляндией (5:3) в матче за третье место чемпионата мира по хоккею-2017 оценил игру новичков национальной команды.

– Довольны дебютантами чемпионатов мира, набравшими большое количество очков?
– Новички? Это все неплохо, но вчерашняя игра стоит особняком. Мы долго будем помнить ее.

– Разобрали эпизоды с Канадой, когда шайба попадала к канадцам от Плотникова и Ткачева?
– От Плотникова просто отскочила – стечение обстоятельств, а Ткача накрыли – да.

– Кто вас удивил на этом турнире?
– У нас на самом деле была очень хорошая команда. Я давно такой не видел. Молодая. Я думаю, за ней будущее.

– Большинство не сможет сыграть на Олимпиаде.
– Новички приобрели здесь огромный опыт.

Источник — Спорт-Экспресс в России

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