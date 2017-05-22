Сборная Швеции выиграла чемпионат мира

А вот про остальные страны никто помнить не будет, запомнят только три страны .

Ну ты лучше жену борщ поучи варить, я смотрю большой поклоник ночной лиги просматриваешь. А на сч...

Красотища!Шведы в жовто-блакитной форме - против канадцев в червоно-чорной!Шведы - молодцы, поздр...

Лизнул, так лизнул... Не зря говорят - "Гірше ніж мoскaльcькі воші можуть бути тільки україн...