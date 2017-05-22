Сборная Швеции выиграла чемпионат мира

Сборная Швеции стала чемпионом мира 2017 года! В финальном поединке турнира, проходившего в Германии и Франции, тре-крунур одолели сборную Канады.
В первом периоде командам не удалось открыть счет в матче. Вторая 20-минутка также катилось к нулевому окончанию, но за 21 секунду до сирены шведы в меньшинстве выкатились в контратаку, и Виктор Хедман нанес точный бросок. Вскоре после возобновления игры Раян О'Райлли в большинстве сравнял цифры на табло.
До конца основного времени счет так и не изменился - выяснение отношений продолжилось в овертайме. В дополнитнльные двадцать минут канадцы были близки к взятию ворот, но единицы на табло так и не изменились. Победителя чемпионата мира 2017 года суждено было определить в серии буллитов. Хоккейные пенальти точнее исполнили шведы, которые и стали триумфаторами чемпионата.
0:1 Хедман, 39:39 (меньш.)
1:1 О′Райлли (Марнер, Саккиннон), 41:58 (больш.)
Буллиты забросили шведы Никлас Бекстрём и Оливер Экман-Ларссон.
Источник — Sport.ua
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Русские вообще показали самую зажигательную и результативную игру.
Василевский и Панарин - в символической сборной.
Русские вообще показали самую зажигательную и результативную игру.
Василевский и Панарин - в символической сборной.
Шведы в жовто-блакитной форме - против канадцев в червоно-чорной!
Шведы - молодцы, поздравляем их. Вратарь - действительно, пол-команды. И в игре, а в буллитах - это, вообще, песня. Не пропустил ни одной шайбы! Когда награждали, я апплодировал: чемпионами стали молоденькие-молоденькие парнишки. Ну а россиянам советую переключать внимание на ночную лигу - ОИ, ЧМ это не ваше. Там (в ночной лиге) такая звезда играет, что ни один защитник не может шайбу отобрать. По шесть голов за матч клепает!
На добранiч, хорошей всем недели.
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