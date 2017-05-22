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Сборная Швеции выиграла чемпионат мира

В финале шведы обыграли сборную Канады после серии буллитов

  • 22.05.2017 01:02
  • 406 просмотров
  • 11 комментария
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iihfworlds2017.com. Канада - Швеция
© iihfworlds2017.com. Канада - Швеция

Сборная Швеции стала чемпионом мира 2017 года! В финальном поединке турнира, проходившего в Германии и Франции, тре-крунур одолели сборную Канады.

В первом периоде командам не удалось открыть счет в матче. Вторая 20-минутка также катилось к нулевому окончанию, но за 21 секунду до сирены шведы в меньшинстве выкатились в контратаку, и Виктор Хедман нанес точный бросок. Вскоре после возобновления игры Раян О'Райлли в большинстве сравнял цифры на табло.

До конца основного времени счет так и не изменился - выяснение отношений продолжилось в овертайме. В дополнитнльные двадцать минут канадцы были близки к взятию ворот, но единицы на табло так и не изменились. Победителя чемпионата мира 2017 года суждено было определить в серии буллитов. Хоккейные пенальти точнее исполнили шведы, которые и стали триумфаторами чемпионата.
 

Канада – Швеция – 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
 
Шайбы: 

0:1 Хедман, 39:39 (меньш.)
1:1 О′Райлли (Марнер, Саккиннон), 41:58 (больш.)

Буллиты забросили шведы Никлас Бекстрём и Оливер Экман-Ларссон.

 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    checna-ebet-russia-7
      checna-ebet-russia-7, 22.05.2017 01:10
    +3
    Ну еще до серии буллитов было понятно, что Лундквист это огромное преимущество. Серия только это подтвердила, разница в классе вратарей была огромная. Шведов с победой Канада даже 4 составом может пороть Раиссу Это главные итоги.
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    slava_novogorsku
      slava_novogorsku, 22.05.2017 01:13
    -7
    Ну вот и закончился ЧМ 2017. Смотрел игру Швеция Канада тухляк полный. Могу сказать одно сборная России по красоте игры на этом ЧМ лучшая, не фартануло нашим парням на этом чемпионате. Ну реально сборная у нас классная, весёлая супер техничная, играют красиво , стебуться с журналистами красиво . Реально по радовали . Нужно конечно кое какие изменения сделать , Капризова реально не хватало. На мой взгляд будь Капризов вместо Кузнецова не было бы этих тупых удалений, фактически поражение с американцами вина Кузнецова. На мой взгляд сборная сыграла хорошо, но в игре помимо всего ещё нужна и удача, к сожалению удача обходила нашу Сборную, но ничего будут ещё игры наше золото нас ещё ждёт . А синоним поражений сборной России от Канады и США , модно сегодня было увидет в игре Ростова против Оренбурга. Оренбург засушил Ростов со счётом 2:0. А Арсенал засушил Спартак со счётом 3:0. Жизнь весёлая штука . Ну наши пацаны по красоте игры были лучшие. Больше всех забили шайб меньше всех пропустили.
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    slava_novogorsku
      slava_novogorsku, 22.05.2017 01:15
    -8
    Кастрюля а может скинешь , по именно 1 состав Канады потом второй потом третий? А с чего ты взял что на этом чемпионате у России первый состав ?)))
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    Igor Kelbas
    online
      Igor Kelbas, 22.05.2017 01:22
    +1
    Поздравляю "Тре Крунур"!!! Красавцы!!! Не позволили канадцам третий год подряд стать чемпионами мира...
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    kirovograd_da
      kirovograd_da, 22.05.2017 01:31
    -3
    Финал - полное и унылое г...Канадцы похоже все эмоции оставили в матче с Россией.
    Русские вообще показали самую зажигательную и результативную игру.
    Василевский и Панарин - в символической сборной.
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    Леха Королев
      Леха Королев, 22.05.2017 01:34
    +1
    не было у канады кросби бержерона тэйвза перри уэбера тавареса гецлафа бернса стэмкоса кунитца марло торнтона макдэвид маршанд прайса
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    ManUtd
    online
      ManUtd, 22.05.2017 01:47
    +1
    kirovograd_da, 22.05.2017 01:31
    Лизнул, так лизнул... Не зря говорят - "Гірше ніж мoскaльcькі воші можуть бути тільки українські гниди"
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    ManUtd
    online
      ManUtd, 22.05.2017 01:48
    +1
    kirovograd_da, 22.05.2017 01:31
    Финал - полное и унылое г...Канадцы похоже все эмоции оставили в матче с Россией.
    Русские вообще показали самую зажигательную и результативную игру.
    Василевский и Панарин - в символической сборной.
    Лизнул, так лизнул... Не зря говорят - "Гірше ніж мoскaльcькі воші можуть бути тільки українські гниди"
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 22.05.2017 01:48
    +1
    Красотища!
    Шведы в жовто-блакитной форме - против канадцев в червоно-чорной!
    Шведы - молодцы, поздравляем их. Вратарь - действительно, пол-команды. И в игре, а в буллитах - это, вообще, песня. Не пропустил ни одной шайбы! Когда награждали, я апплодировал: чемпионами стали молоденькие-молоденькие парнишки. Ну а россиянам советую переключать внимание на ночную лигу - ОИ, ЧМ это не ваше. Там (в ночной лиге) такая звезда играет, что ни один защитник не может шайбу отобрать. По шесть голов за матч клепает!
    На добранiч, хорошей всем недели.
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    rest543
    online
      rest543, 22.05.2017 01:56
    0
    Ну ты лучше жену борщ поучи варить, я смотрю большой поклоник ночной лиги просматриваешь. А на счет ЧМ, так это ты поклоникам сборной Украины советы давай, для них действительно ЧМ не их, а для россиян он самый что не наесть наш. Мы третьи на этом ЧМ2017, это на вечно теперь останется в истории ЧМ 2017: 1. Шввеция, 2. Канада, 3.России, лучший бомбордир ЧМ 2017 Артемий Панарин, лучший вратарь ЧМ 2017 Андрей Василевский. И самое главное, что сборная России показала, самую красивую игру на чемпионате.
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    rest543
    online
      rest543, 22.05.2017 01:58
    0
    А вот про остальные страны никто помнить не будет, запомнят только три страны .
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